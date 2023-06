Jornal português troca escudo do Botafogo pelo Botafogo-PB em notícia sobre Luís Castro

Com proposta milionária do Al-Nassr, o técnico do Botafogo, Luís Castro, tem sido alvo de notícias que especulam seu futuro na carreira. O jornal esportivo português ‘A Bola’ cometeu um erro nesta quarta-feira (28) ao utilizar o escudo do Botafogo-PB para ilustrar uma matéria sobre as negociações envolvendo o treinador.

VEJA MAIS

Na manchete, o escudo periódico estampado na verdade é o do clube paraibano, que tem uma estrela vermelha ao invés da branca, como a do alvinegro. Entre as coincidências envolvendo os times, também está o nome, que não é inspirado no clube carioca, e as cores, que são as mesmas.

Ilustração do jornal esportivo 'A Bola', desta quarta-feira (28), erra o escudo do Alvinegro pelo o do Botafogo-PB (Reprodução/Jornal 'A Bola')

A informação em questão tratava sobre o monitoramento do Botafogo a outro técnico português, Bruno Lage. O ex-Wolverhampton está sendo especulado pelo time, mas ainda não tem nenhum tipo de diálogo avançado. Outros membros da equipe como Vítor Severino, auxiliar de Castro e Rogério Ceni, também estão sendo bem avaliados pelo trabalho interno.

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, realizou um encontro virtual com Lage na última terça-feira, para conversar sobre o atual projeto no clube botafoguense. Nesta quinta-feira (29), Luís Castro comanda o Botafogo na partida contra o Magallanes, às 21h (horário de Brasília) pela vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do Coordenador de Esportes de O Liberal, Pedro Cruz)