Líder da Séria A, Luís Castro se reúne com Textor e não define se fica no Botafogo

O técnico Luís Castro, do Botafogo, ainda não definiu seu futuro no clube. Após uma conversa com John Textor, proprietário da SAF alvinegra, na tarde de segunda-feira (26), o técnico português está ponderando qual decisão tomar e manteve aberta a decisão. A expectativa é que um resposta definitiva seja dada nesta terça (27).

Durante a reunião, John Textor apresentou argumentos na tentativa de convencer Castro a permanecer. O enfoque foi na continuidade do projeto iniciado pelo treinador. No entanto, Luís Castro solicitou mais tempo para refletir e prometeu não demorar para dar uma resposta. A decisão está totalmente nas mãos do comandante.

Há pouco mais de nove dias, Castro recebeu uma oferta do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, com um salário que foge à realidade do futebol brasileiro. O treinador vem sendo pressionado pelas diretorias de ambos os lados para anunciar sua escolha.

O time do Botafogo realiza treinos no Espaço Lonier, centro de treinamentos do clube, às 10h30 da manhã. Membros da diretoria alvinegra estão apreensivos com a postura de Luís Castro, que evitou responder sobre o interesse árabe de forma concreta em mais de cinco entrevistas desde que a notícia do Al-Nassr surgiu. Internamente, acredita-se que o treinador português já poderia ter encerrado essa história de uma vez por todas.

O Botafogo lidera o Brasileirão com 30 pontos, conquistando dez vitórias em 12 jogos disputados. O vice-líder é o Grêmio, com 7 pontos a menos.