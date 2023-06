Morre Maurício Assumpção, ex-presidente do Botafogo, aos 60 anos

Nesta terça-feira (6) morreu Maurício Assumpção, aos 60 anos de idade. Ele foi presidente do Botafogo entre os anos de 2009 e 2014 e enfrentava uma batalha contra o câncer no sistema linfático desde o início deste ano.

Durante os últimos meses, o ex-dirigente, que também era dentista e executivo, passou por sessões semanais de quimioterapia. O câncer com o qual ele foi diagnosticado é uma condição rara, de tratamento difícil. O sistema linfático é responsável por uma ampla rede de vasos que transportam fluidos por todo o sistema circulatório.

Após deixar a presidência do Botafogo, Maurício dedicou-se a estudar mais sobre o dia a dia do futebol. No ano passado, ele chegou a realizar um estágio nas categorias de base do Vasco.

Maurício Assumpção ficou conhecido por ser o presidente responsável pela contratação do meia Clarence Seedorf em 2012, uma das mais marcantes da história do Botafogo. Com o holandês, o clube conquistou um dos dois títulos cariocas durante a gestão do ex-presidente, o outro ocorreu em 2010 com a famosa "cavadinha" de Loco Abreu.

Apesar de ter dois títulos em seu currículo, a gestão de Maurício Assumpção acabou sendo prejudicada no aspecto esportivo com o rebaixamento do clube em 2014.

Fora de campo, a passagem de Maurício Assumpção pelo Botafogo foi marcada por polêmicas. Em 2017, durante a gestão de Carlos Eduardo Pereira, o clube entrou com um processo contra o ex-presidente buscando perdas e danos. No entanto, Assumpção não foi condenado.

Além disso, o ex-presidente foi excluído do quadro de sócios do clube e não há nenhuma menção ou foto dele na galeria de presidentes do Botafogo em sua sede social em General Severiano.