Filho do atacante Loco Abreu marca três gols em vitória do Botafogo sub-20

O Botafogo vive uma de suas melhores fases nos últimos anos: o clube está em primeiro lugar no Brasileirão e também lidera o Grupo A da Copa Sul-Americana. Mas não é só no futebol profissional que a equipe vem brilhando. Na última sexta-feira (2), o filho do ídolo e ex-jogador Loco Abreu marcou três gols na vitória da equipe sub-20 sobre o Boavista-RJ por 9x0.

Loquito Abreu, como é conhecido Diego, chegou ao Botafogo por empréstimo, em março deste ano. O jovem jogou duas vezes pela equipe e já marcou cinco gols. O jogador chegou emprestado pelo Defensor (URU) e tem contrato até junho de 2024.

Nascido no México mas naturalizado uruguaio, Loquito foi formado pelo clube uruguaio conhecido por apresentar novos craques para o futebol sul-americano: Arrascaeta, do Flamengo; Piquerez, do Palmeiras; e Godín, ex-jogador do Atlético-MG também foram formados pelo Defensor.

Loquito, que publicou em sua conta do Instagram uma série de fotos comemorando a vitória que classificou o Botafogo para as quartas-de-final da Taça Guanabara, já tem mais de 100 gols na carreira. Veja a publicação do jovem:



Quem é Loco Abreu?

Loco Abreu, cujo nome é Sebastián Abreu, é um ex-jogador de futebol uruguaio que teve uma carreira notável, sendo conhecido por sua habilidade, estilo de jogo único e por marcar gols importantes. Em toda sua carreira, foram 820 partidas por clubes e 70 pela seleção uruguaia. O jogador marcou mais de 400 gols como profissional, sendo 63 pelo Botafogo.

Abreu teve uma passagem marcante pelo Botafogo. Durante sua estadia de 2010 a 2012, ele se tornou ídolo da torcida e deixou uma marca indelével. Durante esse período, Abreu conquistou dois títulos importantes: a Taça Guanabara em 2010 e o Campeonato Carioca em 2010 e 2013.

Um dos momentos mais icônicos de sua passagem pelo Botafogo ocorreu durante a Copa Libertadores de 2011, quando Abreu converteu o pênalti decisivo na disputa contra o Olímpia, nas quartas de final, levando o Botafogo às semifinais do torneio. Esse momento ficou conhecido como "Cavadinha do Loco Abreu" e entrou para a história do clube.

A habilidade de Loco Abreu em marcar gols importantes, aliada à sua personalidade carismática, conquistou o coração dos torcedores do Botafogo, tornando-o um dos jogadores mais queridos da história recente do clube. Sua passagem deixou uma lembrança duradoura na memória dos fãs e o transformou em uma figura lendária no cenário do futebol brasileiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)