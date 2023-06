Botafogo: Para Luís Castro ficar, dono da SAF promete salário maior e reforços

Com futuro incerto após Luís Castro, técnico do Botafogo, ter recebido uma proposta milionária do Al-Nassr, o clube carioca continua lutando, do jeito que pode, para manter o português no comando do time.

Em mais uma reunião feita para discutir sobre o futuro do técnico, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, prometeu a valorização por títulos conquistados e adequações no projeto de futebol caso o português continue no time.

Entre as propostas, também estão a valorização salarial, manutenção do projeto sob o comando do técnico, atenção maior à estrutura interna ofertada ao trabalho e a possibilidade de contratação de novos reforços, já pedido por Castro. No entanto, a conversa não teve indicação de renovação de contrato do treinador, que deve permanecer no Alvinegro até março de 2024.

O clube paulista acredita que a relação do técnico com os jogadores e funcionários, um bom ambiente de trabalho e momento do time são fatores que o podem fazer recusar a proposta do time de Cristiano Ronaldo.

Mesmo com as ofertas, propostas e promessas, a decisão final se dará apenas depois do jogo que acontece nesta quinta-feira (29), contra o Magallanes, do Chile, pela vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)