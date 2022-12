Primeira narradora de uma Copa do Mundo na TV aberta dispara sobre críticas: 'É por ser mulher'

Renata Silveira fez história na Copa do Mundo do Catar. A jornalista foi a primeira narradora da história dos Mundiais em TV aberta. Elogiada por muitos, Renata também abordou as críticas que recebe, em entrevista ao UOL. A locutora comentou que boa parte dos comentários negativos que recebe não é por questões técnicas, mas simplesmente por ser mulher.

"Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito estudiosa e com os jogos não é diferente. E simplesmente pelo fato de ser mulher, eu preciso estudar mais. Parece até bobeira falar isso porque todo mundo erra, mas se o cara que está lá narrando ele erra, é engraçado, faz parte, ele se enganou. Agora vai a mulher errar: ela é burra, ela não sabe, ela não tinha que tá ali, olha que sem noção. É bem complicado, a gente tem que estar pronta 20 vezes mais e encarar tantos leões por dia porque ainda a gente tem que provar tanta coisa, infelizmente", afirmou.

VEJA MAIS

Segundo Renata o maior desafio da profissão é ter que provar todos os dias do que é capaz para o público, para evitar certos comentários. Um exemplo citado pela jornalista foi a narração do primeiro gol da Alemanha contra o Japão, ainda na fase de grupos:

"As pessoas que estão falando: 'Ah, péssimo, não sabe narrar'. Tenho certeza que nunca viram uma transmissão minha. A gente vê muito isso, as pessoas generalizando: 'Ah, é mulher não sabe narrar, a voz feminina não combina com futebol'. Então é sempre isso, não é a Renata Silveira que narrou aquele jogo e eu vou criticar ela, não, eu abrir isso aqui, vi uma mulher narrando e falo: 'Horrível você'. E é por aí", concluiu.

Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo pelo portal OLiberal.com.