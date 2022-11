Renata Silveira se torna a primeira mulher a narrar jogo da Copa do Mundo na TV aberta

O empate em 0 a 0 de Dinamarca e Tunísia pode não ter dado emoções aos torcedores que acompanharam a partida pela TV Globo. No entanto, o duelo, válido pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo, foi histórico na televisão brasileira. Pela primeira vez uma mulher narrou um jogo de Mundial na TV aberta. Quem teve a honra de participar desse momento foi a narradora Renata Silveira.

Renata iniciou a carreira na Rádio Globo, em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil. Após se destacar, a jornalista participou do concurso "Garota da Voz", em 2018, no extinto Fox Sports. Renata saiu vencedora e seguiu no canal até dezembro de 2020, quando foi anunciada pelo Grupo Globo.

VEJA MAIS

No novo emprego, Renata foi a primeira mulher a narrar partidas de futebol no SporTV, canal fechado de esportes do Grupo Globo. Neste ano, a profissional também foi pioneira ao comandar uma partida de um jogo masculino na televisão aberta, no jogo entre Botafogo e Ceilândia, válido pela Copa do Brasil.