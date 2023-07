Katie McCabe, camisa 11 da Irlanda, faz primeiro gol olímpico da Copa do Mundo 2023

Katie McCabe, camisa 11 da Irlanda, entrou para a história ao marcar o primeiro gol olímpico da Copa do Mundo 2023. A estrela da seleção irlandesa e do Arsenal acertou a cobrança de escanteio direto para o gol, na partida contra o Canadá nesta quarta-feira (26), e foi bastante elogiada pelo desempenho nas redes sociais.

A cobrança de McCabe abriu o placar da partida válida pela segunda rodada do grupo B do Mundial, que terminou com vitória de 2x1 das canadenses. O gol olímpico marcado aos 4 minutos do primeiro tempo foi o segundo da história das Copas Femininas e o terceiro olímpico em Mundiais.

Na Copa de 2019, a autora do primeiro gol olímpico foi a australiana Elise Kellond-Knight, com escanteio cobrado diretamente para o gol em partida contra a Noruega. Já no Mundial masculino, a primeira e única cobrança do tipo foi assinada pelo colombiano Marcos Coll, em um duelo contra a União Soviética, em 1962.