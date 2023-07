Jogadora da Espanha beija namorada após vitória contra a Irlanda na Copa do Mundo

Nesta quarta-feira (26), em um emocionante jogo, a Espanha venceu a Zâmbia em uma goleada de 5 a 0 na Copa do Mundo Feminina 2023. Uma das protagonistas foi a talentosa jogadora Alba Redondo, que brilhou ao marcar dois gols decisivos. O que tornou esse momento ainda mais especial foi a atacante correr em direção à namorada para dar um beijo em comemoração.

O gesto romântico entre as duas não passou despercebido, repercutindo em todo o mundo. Sua namorada, Cristina Monleón, tem um papel fundamental na equipe como preparadora física da seleção, e mesmo de longe, estava torcendo e vibrando com cada gol marcado pela amada.

Além dos gols de Alba, as jogadoras Teresa Abelleira e Jennifer Hermoso também deixaram sua marca na partida, garantindo a goleada. O jogo contra a Zâmbia trouxe mais uma razão para comemorar, já que a Espanha e o Japão garantiram suas vagas nas oitavas de final, ambas com seis pontos, mas as europeias levam vantagem no saldo de gols.

Nas redes sociais, Alba e Cristina compartilham momentos de romance, enchendo os seguidores de suspiros com uma história de amor e sucesso tanto dentro quanto fora dos gramados.

