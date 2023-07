Espanha brilha em goleada por 5 a 0 contra a Zâmbia na Copa do Mundo Feminina; veja os gols

Em uma impressionante atuação, a seleção feminina da Espanha demonstrou seu potencial ao golear a Zâmbia por 5 a 0 na madrugada desta quarta-feira em Auckland, Nova Zelândia. Jenni Hermoso brilhou no confronto, marcando dois gols e ainda dando uma assistência para o gol de Teresa. Alba Redondo também se destacou, balançando as redes duas vezes.

A vitória segura garantiu a classificação espanhola para as oitavas de final da Copa do Mundo, além de assegurar a passagem do Japão para a próxima fase. A Espanha assumiu a liderança do Grupo C, com seis pontos e oito gols de saldo, deixando o Japão em segundo lugar com a mesma pontuação, mas um saldo de sete gols.

VEJA MAIS

Nessa configuração, a seleção europeia precisará apenas de um empate no confronto direto com o Japão, na próxima segunda-feira (31), para avançar como primeiro colocado. Já Zâmbia e Costa Rica, que ainda não pontuaram, estão eliminadas da competição.

Como foi o jogo?

Desde os primeiros minutos, a Espanha mostrou seu estilo de jogo com muita movimentação, resultando no primeiro gol em um belo lance. Jenni Hermoso, Mariona e Alexia Putellas realizaram uma excelente triangulação pela esquerda, envolvendo a defesa da Zâmbia. Hermoso então rolou a bola para Teresa, que bateu com precisão de fora da área, marcando um golaço.

Logo aos 12 minutos, a Espanha ampliou a vantagem. Novamente, a equipe trabalhou pelo lado esquerdo, trocando passes com agilidade. Putellas recebeu a bola na área e cruzou com precisão para o segundo poste, onde Hermoso estava livre para completar de cabeça. A equipe espanhola continuou pressionando, criando chances em sequência, porém, não conseguiu converter todas as oportunidades em gol.

No fim, Alba Redondo foi a responsável por marcar o quinto gol que, apesar de não ter feito grande diferença para o confronto em si, resultou na liderança do grupo para a Espanha. Com esse gol, a equipe ultrapassou o Japão no saldo de gols, que até então estava empatado em todos os critérios.