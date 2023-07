Japão garante classificação antecipada ao vencer a Costa Rica por 2 a 0 na Copa do Mundo Feminina

O Japão teve uma atuação sólida na defesa e eficiente no ataque, garantindo uma vitória por 2 a 0 contra a Costa Rica na Copa do Mundo Feminina. Os gols de Hikaru Naomoto e Aoba Fujino no primeiro tempo foram suficientes para garantir a classificação antecipada da equipe japonesa para as oitavas de final.

O jogo contra a Espanha na próxima segunda-feira (31/07) determinará quem ficará em primeiro e segundo lugar no Grupo C. A adversária do Japão nas oitavas será definida entre as seleções do Grupo A (Suíça, Nova Zelândia, Filipinas e Noruega), todas ainda com chances de avançar.

O técnico Futoshi Ikeda fez quatro alterações na equipe titular em relação à partida anterior, mantendo a base da equipe. Desde o início, as japonesas dominaram o jogo e criaram diversas oportunidades de gol, convertendo duas delas em apenas 27 minutos. Após esse início intenso, o ritmo da partida diminuiu gradualmente, com a Costa Rica mostrando uma defesa mais sólida em comparação ao seu jogo contra a Espanha.

Com a vitória praticamente garantida, o Japão pôde se poupar na etapa final, enquanto as costa-ricenses tiveram apenas uma chance de chute em direção ao gol de Ayaka Yamashita aos 80 minutos. Ikeda elogiou a equipe por jogar com intensidade e sem dar espaços aos adversários, destacando a solidez do time mesmo com diferentes jogadoras em campo.

Na partida subsequente, a Espanha goleou a Zâmbia por 5 a 0, assumindo a liderança do grupo com um gol de saldo a mais que o Japão. O duelo entre Japão e Espanha na próxima rodada definirá o primeiro colocado do Grupo C, em um confronto que também aconteceu na terceira rodada da Copa do Mundo Masculina de 2022.