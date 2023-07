Seleção Feminina retorna aos treinos em Brisbane e pode ter novidade na zaga contra a França

A seleção feminina do Brasil voltou aos treinos em Brisbane nesta quarta-feira à tarde (madrugada no Brasil) em preparação para o próximo confronto contra a França. O treino, que inicialmente estava previsto para ser aberto por apenas 15 minutos, foi liberado à imprensa durante toda a sua duração. A zagueira Kathellen, que estava com um desconforto na patela e ficou de fora da estreia contra o Panamá, participou de toda a atividade usando uma proteção na perna.

VEJA MAIS

Além disso, o dia também marcou a despedida de Aline Gomes e Tainara, que retornam ao Brasil após viajarem à Austrália como suplentes da Seleção. A terceira vaga de suplente era de Angelina, que acabou sendo chamada para o grupo no lugar de Nycole após a atacante ser cortada devido a uma entorse no tornozelo esquerdo no último jogo-treino em Gold Coast.

Sob a orientação da técnica Pia Sundhage, o treino iniciou com um coletivo em campo reduzido, com revezamento de três times. Em um dos times, as zagueiras Rafaelle e Kathellen treinaram lado a lado. Logo em seguida, a treinadora conduziu um trabalho específico com bolas altas na área, além de chutes cruzados das jogadoras do setor ofensivo e um treino específico com as atacantes.

Durante uma tabela das meias, a atacante Lelê acabou levando uma bolada no rosto em um chute lateral e precisou de atendimento. No entanto, a assessoria da CBF informou que a atleta teve apenas dor no local e não preocupa para os próximos confrontos. Apesar disso, Lelê acabou ficando fora da coletiva do dia.

A Seleção continuará seus treinos nesta quinta-feira, prosseguindo com a preparação para o jogo contra a França, que acontecerá no próximo sábado, às 7h (horário de Brasília), no estádio de Brisbane. A atividade desta quinta-feira será liberada à imprensa por apenas 15 minutos.

Já do lado da seleção francesa, a comissão técnica optou por fechar completamente o treinamento, mantendo um clima de mistério antes do importante duelo, que pode definir a liderança do Grupo F. Atualmente, o Brasil soma três pontos, enquanto a França tem 1, após o empate em 0 a 0 com a Jamaica na primeira rodada.