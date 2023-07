Astro da NFL compartilha terceiro gol da seleção brasileira na Copa do Mundo

Um dos principais jogadores de futebol americano na atualidade, Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, se impressionou com o terceiro gol marcado pela seleção brasileira na partida desta segunda-feira (24) contra a seleção do Panamá, pela Copa do Mundo Feminina.

O jogador comentou um vídeo do lance do terceiro gol da seleção, marcado pela atacante Beatriz Zaneratto. A bola passa por várias jogadoras antes do gol ser marcado, com diversos dribles sendo executados e um passe de calcanhar dado por Ary Borges, resultando em uma assistência para o gol. Veja:

Patrick Mahomes joga pelo Kansas Chiefs, que recentemente contratou a zagueira brasileira Lauren Leal, novidade também compartilhada por ele. O jogador tem apenas 27 anos e se tornou um dos principais nomes do futebol americano na atualidade, tendo sido campeão da NFL na última temporada e em 2019.

Estreia da seleção na Copa do Mundo de 2023

A seleção brasileira começou a Copa do Mundo de 2023 com o pé direito. A equipe venceu a seleção do Panamá por 4x0, com três gols de Ary Borges e um gol de Beatriz Zaneratto. As jogadoras empolgaram a torcida com o bom futebol apresentado, com a execução de diversos dribles, passes difíceis e bom controle do jogo. A equipe voltará aos gramados no próximo sábado (29), às 7h, contra a seleção francesa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)