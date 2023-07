Fifa brinca com reação de árbitra à presença de Marta: 'Cara, é ela!'

O encanto da técnica Iuliana Elena Demetrescu à presença da craque brasileira Marta, rendeu brincadeiras a Fifa. Durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023, com vitória de 4 a 0 para o Panamá, a jogadora entrou no lugar de Ary Borges aos 30 minutos do segundo tempo e roubou a cena.

O momento em que a quarta árbitra da partida fica hipnotizada ao ver Marta entrando no campo foi notado pela entidade. “Cara, é ela! É a Marta!’ A quarta árbitra sabe que não é todo dia que você fica de cara com uma realeza”, diz a legenda do vídeo publicado nas redes sociais da Fifa. Confira!

Aos 37 anos, Marta Silva atingiu a marca de atuação em seis Mundiais Femininos após a substituição. A camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina é a maior artilheira da história do torneio, com 17 gols em 21 jogos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)