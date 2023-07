Copa do Mundo Feminina: Filipinas surpreende e Colômbia também vence no sexto dia de jogos

A madrugada desta terça-feira (25) foi marcada por surpresas no cenário da Copa do Mundo Feminina 2023, realizada nos gramados da Austrália e da Nova Zelândia. No sexto dia de competição, os jogos da primeira rodada foram finalizados e a segunda rodada de partidas teve início, trazendo reviravoltas e surpresas. Confira o que aconteceu de melhor:

Colômbia 2x0 Coreia do Sul - Grupo H

No Grupo H, a Colômbia se destacou ao vencer a Coreia do Sul por 2x0. As colombianas demonstraram domínio durante todo o jogo e garantiram sua vitória com gols de Catalina Usme, em uma cobrança de pênalti, e da jovem promissora Caicedo, de apenas 18 anos. Com esse resultado, a seleção colombiana ocupa a segunda posição da chave, ficando atrás apenas da Alemanha, diferenciadas pelo saldo de gols.

Nova Zelândia 0x1 Filipinas - Grupo A

Em um confronto surpreendente no Grupo A, as Filipinas derrotaram a Nova Zelândia por 1x0. Essa vitória foi um marco histórico para as asiáticas, pois Sarina Boldan anotou o primeiro gol de seu país em Copas do Mundo. Com esse resultado, a classificação do grupo ficou bastante equilibrada, adiando todas as definições de classificados para a terceira e última rodada da fase de grupos.

Suíça 0x0 Noruega - Grupo A

O Grupo A também foi palco de uma disputa equilibrada entre Suíça e Noruega, resultando em um empate sem gols. Apesar de ambas as seleções serem consideradas favoritas e contarem com ligas estruturadas e até títulos mundiais no caso das norueguesas, ainda não demonstraram seu melhor futebol. Agora, devido aos resultados obtidos, há a possibilidade de ambas as equipes ficarem de fora das oitavas de final, o que acrescenta uma dose extra de emoção para a terceira rodada da competição.