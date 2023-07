Capitã da França, Wendie Renard é dúvida para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo Feminina

A zagueira Wendie Renard, peça fundamental da seleção francesa, pode ficar de fora do confronto contra o Brasil, marcado para o próximo sábado às 7h. Segundo informações do jornal L'Équipe, a jogadora está treinando separadamente do time devido a uma possível lesão na panturrilha esquerda.

No treinamento desta terça-feira (25), a capitã Renard foi poupada das atividades e realizou apenas um trabalho específico na bicicleta, na beira do gramado. A avaliação médica de sua condição está sendo feita dia a dia, e a decisão sobre sua participação no jogo contra o Brasil poderá ser tomada até a véspera do confronto.

Renard, que retornou à seleção após protestos contra a antiga treinadora, Corinne Diacre, possui um impressionante histórico no futebol, com quatro Copas do Mundo disputadas e inúmeras conquistas pelo Lyon, incluindo sete títulos da Champions League e participações em duas Olimpíadas.

As lesões têm se mostrado uma preocupação constante para a França neste Mundial. Na estreia contra a Jamaica, Selma Bacha e Elisa de Almeida ficaram no banco devido a problemas físicos. Outras jogadoras também foram cortadas antes do torneio, como Marie-Antoinette Katoto, atacante parada há mais de um ano, Delphine Cascarino, Griedge MBock e Amandine Henry, esta última cortada já durante a preparação para a Copa do Mundo.