Jornalista britânico é acusado de transfobia por falas sobre Quinn, atleta trans, na Copa Feminina

O jornalista britânico Piers Morgan fez críticas a Quinn, atleta transgênero não-binária da seleção canadense, devido à sua participação na Copa do Mundo Feminina. Os comentários feitos por Piers foram vistos como transfóbicos pelos internautas.

Durante um debate no programa "Piers Morgan Uncensored", Morgan argumentou que, por não se identificar como mulher, Quinn não deveria competir na Copa do Mundo Feminina. Ele expressou sua dificuldade em compreender a identidade de Quinn, ressaltando que acredita que pessoas transgênero devem realizar uma mudança de gênero física. No entanto, Quinn não se identifica como masculino.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Quem é Jordyn Huitema? Atacante do Canadá namorou jogador do Bayern]]

De forma irônica, Morgan parabenizou Quinn, referindo-se a ela inicialmente usando o pronome "she" (ela), mas foi corrigido pelas mulheres presentes no painel de debate, que usaram o pronome neutro "they" (em português, "elu"). Esse pronome neutro é parte de uma proposta para adoção de uma linguagem inclusiva e não-binária na língua portuguesa.

Quinn é a primeira pessoa trans não-binária a conquistar uma medalha de ouro olímpica e também lançou um programa para incentivar a participação de pessoas de diferentes gêneros no esporte.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)