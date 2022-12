Copa do Mundo: Esposa do atacante argentino Lautaro faz exames após beber suco com pedaços de vidro

Após a vitória da Argentina sobre a Croácia, em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2022, a esposa do atacante argentino Lautaro Martínez precisou fazer exames em um hospital. Agustina Gandolfo, de 26 anos, estava com sua irmã e uma amiga, quando percebeu que o copo em que bebia um suco de laranja continha pedaços de vidro.

Segundo informações do portal Metrópoles, a esposa do atleta estava em uma balada comemorando a classificação da albiceleste para a final do Mundial. Ao perceber que seu copo tinha pedaços de vidro, as três mulheres alertaram os seguranças do local e seguiram para um hospital de Doha, onde Agustina realizou exames para saber se estava fora de perigo.

Após a ida ao hospital, a esposa de Lautaro e suas acompanhantes foram até a embaixada argentina no Catar, onde relataram o caso. Casada desde 2018 com o camisa 10 da Inter de Milão, Agustina tem uma filha com o jogador, de apenas um ano de idade.

Lautaro perdeu espaço na seleção titular da Argentina

Lautaro, que começou como titular na Copa do Mundo de 2022, foi retirado do time inicial após atuações abaixo da média, na derrota da Argentina para a Arábia Saudita e na vitória contra o México, por 2 a 0.

O substituto do jogador, Julián Álvarez, está tendo ótimas atuações e é um dos artilheiros do Mundial, com quatro gols marcados, atrás apenas de Mbappé e Messi, com cinco gols cada.

Os argentinos têm mais um confronto pela frente. Na final da Copa do Mundo de 2022, os hermanos irão enfrentar a França, no próximo domingo (18), às 12h.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)