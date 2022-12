FIFA inclui brasileiros na arbitragem das partidas finais da Copa do Mundo de 2022

A FIFA divulgou nesta quinta-feira (15) a escala de arbitragem para a grande final da Copa do Mundo de 2022. Quem será responsável por comandar a duelo entre Argentina e França, que brigam pelo tricampeonato, será Szymon Marciniak, da Polônia. O confronto será realizado neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail.

O polonês será auxiliado por dois compatriotas: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Comandará o VAR o também polonês Tomasz Kwiatkowski.

O trio - Marciniak e os bandeirinhas - já esteve presente em dois jogos no Mundial, um de cada seleção: França 2 x 1 Dinamarca e Argentina 2 x 1 Austrália.

Carreira

Na Copa de 2018, Marciniak apitou dois jogos: Argentina 1 x 1 Islândia e Alemanha 2 x 1 Suécia. No segundo duelo, deixou de marcar um pênalti claro para a seleção sueca e acabou sendo dispensado pela Fifa durante a competição.

De lá pra cá, no entanto, Marciniak amadureceu demais. Fez a final da Supercopa da Uefa em 2018/19 (Real Madrid 2 x 4 Atlético de Madrid) e por motivos de lesões acabou ficando fora de finais europeias.

Brasileiros no jogo de sábado

A Fifa também divulgou a escala de arbitragem da partida entre Croácia x Marrocos, pela disputa de terceiro lugar, que ocorre no sábado (17), também às 12h (de Brasília), no estádio Khalifa. O duelo será comandado pelo catari, composto por Abdularhman Al Jassim no apito e Taleb Al Marri e Saoul Ahmed Almaqaleh como auxiliares.

A novidade, portanto, fica na escolha para a arbitragem de vídeo. O paulista Raphael Claus será o quarto árbitro, enquanto o goiano Bruno Pires ficará como responsável pelos lances de impedimento no VAR.

Na Copa do Mundo, Raphael Claus atuou como árbitro principal em duas partidas. Na goleada da Inglaterra sobre o Irã por 6 a 2 e na vitória do Marrocos sobre o Canadá por 2 a 1, ambas na fase de grupos.