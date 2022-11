Copa do Mundo 2022: Portugal e Uruguai fazem jogo mais esperado do grupo H

A rodada desta segunda-feira (28) da Copa do Mundo do Catar se encerra com o jogo mais aguardado do grupo H. A partir das 16h, no Estádio Lusail, a bola rola para Portugal e Uruguai, em um duelo que põe frente a frente os craques Cristiano Ronaldo e Luis Suárez - dois dos principais nomes do futebol mundial há mais de uma década.

Portugal

Vindo de vitória na estreia contra Gana, Portugal tem um desfalque importante. O volante Danilo Pereira, que tem jogado de zagueiro, fraturou três costelas e não deve voltar a campo até o fim da primeira fase. Com isso, o zagueiro Pepe, de 39 anos, deve ser o titular ao lado de Rúben Dias.

O meia-atacante Bernardo Silva, uma das principais estrelas do time, falou sobre a postura do adversário para o jogo, já que os uruguaios tropeçaram na primeira rodada:

"Não sabemos nem o que esperar. O Uruguai tem um ponto, não sabemos se será um time que pressionará mais, se aguardará mais e nos dará a iniciativa de jogo. Temos que estar preparados para qualquer cenário", afirmou Bernardo.

Uruguai

O Uruguai foi uma das decepções da primeira rodada. Mais que o empate contra a Coreia do Sul, o desempenho da equipe sul-americana foi motivo de críticas. Para não se complicar na busca pela classificação no grupo H, a Celeste encara o duelo contra Portugal como uma final. O volante Rodrigo Betancur, inclusive, apontou ser obrigatório aos uruguaios triunfarem:

"Sabemos que o jogo de amanhã [segunda-feira, 28] é uma vitória obrigatória para nós. Vamos lutar pelos três pontos. É um jogo importante em que tudo está em jogo para ambas as partes. Como empatamos o primeiro jogo, nossa situação é ainda pior", disse Bentancur.

Ficha técnica

Portugal x Uruguai

2ª rodada do grupo H da Copa do Mundo do Catar

Data: 28/11/2022 (segunda-feira)

Horário: 16h

Local: Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistentes: Mohammadreza Mansouri (Irã) e Mohammadreza Abolfazli (Irã)

Quarto árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro; Bernardo, Neves, Carvalho; Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Fernando Santos.

Uruguai: Pochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Pellistri, Luis Suarez, Darwin Nunez. Técnico: Diego Alonso.