Copa do Mundo 2022: Gana leva a melhor sobre a Coreia do Sul e encaminha classificação no grupo H

Coreia do Sul e Gana movimentaram a segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo, em partida disputada na manhã desta segunda-feira (28), no estádio Education City. Com um total de cinco gols marcados, a seleção de Gana saiu na frente e venceu por 3 a 2, garantindo a segunda posição no grupo H, com três pontos, faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase.

Mesmo derrotada, a Coreia do Sul ainda tem chances remotas de classificação, figurando na lanterna da chave, com um ponto.

A Coreia do Sul começou o primeiro tempo dominando o jogo. Mesmo sem ameaçar diretamente o adversário, o time controlava as ações do jogo e chegou, com direito a sete escanteios nos 20 minutos iniciais. Aos 23 minutos, André Ayew cobrou falta em direção à área, o ataque de Gana tentou o desvio, mas a bola não entrou e Salisu aproveitou para abrir o placar.

Minutos depois, o camisa 9 de Gana encontrou Kudus, que ampliou a vantagem e marcou o segundo gol na segunda finalização ganesa, deixando o cenário bastante favorável para os africanos, que saíram do primeiro tempo com a vitória parcial.

SAIBA MAIS



No retorno do intervalo a Coreia reagiu e, num esforço surreal, conseguiu empatar a partida. O primeiro gol veio aos 12 minutos, depois que Lee Kang-In desarmou a defesa de Gana e cruzou certeiro para Cho Gue-Sung cabecear e diminuir. O gol impulsionou os coreanos, que passaram a perseguir o empate.

Apenas três minutos depois, Son acionou Kim Jin-Su na ponta esquerda, ele chega na linha de fundo e cruza antes de a bola sair. Quem recebeu para empatar foi Cho Gue-Sung, de cabeça, e deixar tudo igual em 2 a 2. Quando a partida parecia definida, Gana surpreendeu ao marcar mais um, valendo-se do esforço de Kudus, que chutou de pé esquerdo para o desespero do goleiro Kim Seung-Gyu, que ainda tocou na bola, não o suficiente para evitar o gol e a derrota por 3 a 2.

Na próxima e última rodada da primeira fase, a Coreia enfrenta Portugal e Gana decide a sorte contra o Uruguai. Os dois jogos serão na próxima sexta-feira e começam a partir do meio-dia (Brasília).