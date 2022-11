Copa do Mundo 2022: Alemanha e Mbappé podem ser punidos pela FIFA por quebra de ‘regras’; entenda

A FIFA (Federação Internacional de Futebol) abriu uma investigação contra a Federação Alemã para estudar uma possível punição a seleção da Alemanha por conta do descumprimento de algumas regras estabelecidas pela entidade. O jogador francês Mbappé também pode ser punido por quebra de normas.

A Seleção Alemã está sendo investigada por conta do não comparecimento dos jogadores na coletiva de imprensa no último sábado (26), dia anterior ao jogo contra a Espanha. O técnico Hansi Flick deu a entrevista sozinho.

VEJA MAIS

O artigo 44 do Regulamento da Copa do Mundo diz que na véspera de cada jogo, o treinador e pelo menos um jogador de cada seleção devem participar da coletiva de imprensa no centro de mídias da FIFA.

No entanto, segundo o Flick, a Federação da Alemanha decidiu poupar os atletas da viagem até o centro. Como a Seleção Alemã está em resort ao norte do Catar, o deslocamento seria de 110km até Doha. “São quase três horas de viagem. Os jogadores devem se preparar para o treinamento”, disse o treinador.

No domingo (27), a Alemanha empatou com a Espanha e se manteve viva na briga por uma vaga nas oitavas.

Já no caso de Mbappé, o jogador francês pode ser punido por não comparecer às entrevistas após as partidas, que é obrigatória porque o jogador foi eleito – nos dois jogos – como o melhor em campo.

Na vitória sobre a Austrália, a Federação Francesa de Futebol recebeu apenas uma advertência. No entanto, a situação voltou a se repetir após o jogo contra a Dinamarca. Assim, tanto o jogador quanto a entidade podem ser multados.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)