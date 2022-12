Copa do Mundo 2022: Gabriel Jesus passa por cirurgia no joelho e deve voltar a jogar em três meses

O atacante Gabriel Jesus passou por uma cirurgia na última terça-feira (6), na Inglaterra, para corrigir a lesão que sofreu no ligamento do joelho direito, que tirou o atleta da Copa do Mundo do Catar. O procedimento foi realizado com sucesso e o jogador deve voltar a jogar em três meses.

Gabriel Jesus deixou a Seleção Brasileira no último domingo (4) e seguiu para Inglaterra, para continuar o tratamento no Arsenal, clube onde joga.

O atacante foi diagnosticado com lesão parcial do ligamento colateral do joelho após a derrota por a 1 a 0 para Camarões, ainda na fase de grupos do mundial, na sexta-feira (2). O jogador já vinha com dores no local nas partidas pelo seu clube na Inglaterra.

Na temporada, o brasileiro tem cinco gols e seis assistências e é titular absoluto do Arsenal, líder do Campeonato Inglês.

Além do atacante, o lateral-esquerdo Alex Telles também está fora da Copa por conta de uma lesão no joelho e deixou a Seleção na última terça-feira (6).

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)