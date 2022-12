Copa do Mundo 2022: lesionados, Gabriel Jesus e Alex Telles deixarão delegação do Brasil

A Seleção Brasileira definiu que Gabriel Jesus e Alex Telles, atletas lesionados, vão deixar o grupo que disputa a Copa do Mundo de 2022 e voltarão para seus respectivos clubes. Em nota divulgada neste sábado (3), a CBF informou que a decisão foi tomada para que os atletas se recuperem das contusões da melhor maneira possível.

Gabriel Jesus retornará ao Arsenal já neste domingo (4), enquanto Alex Telles ficará em Doha até segunda-feira (5) para assistir ao jogo das oitavas de final contra a Coreia do Sul, viajando no dia seguinte para a Espanha, onde realizará tratamento no Sevilha.

Desde que se encerrou o prazo para trocas na lista de convocados, a Seleção definiu que manteria todo o grupo até o término da participação no Catar, mesmo se houvesse lesões. No entanto, o coordenador Juninho Paulista alinhou o retorno dos atletas após o contato com as diretorias de Sevilla e Arsenal.

Exames realizados após a derrota para Camarões, na sexta-feira, pela última rodada da fase de grupos, constataram lesões no joelho direito de ambos os jogadores.