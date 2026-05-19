Copa do Mundo 2026: veja quanto jogadores e clubes podem ganhar Fifa prevê repassar US$ 355 milhões aos clubes que cederem atletas; prêmio ao campeão pode render bônus milionários à Seleção Brasileira Hannah Franco 19.05.26 20h20 Veja quanto vale um jogador convocado para a Copa do Mundo (@rafaelribeirorio / CBF) A convocação da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo de 2026 também movimenta os bastidores financeiros do futebol. Além da premiação paga às seleções, a FIFA distribuirá US$ 355 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) aos clubes que liberarem jogadores para o torneio. O pagamento é feito por meio do Programa de Benefícios aos Clubes, que compensa as equipes pela cessão de atletas convocados. Para a edição de 2026, a estimativa é de repasse de aproximadamente US$ 11 mil por dia para cada jogador participante. Mesmo que uma seleção seja eliminada na fase de grupos, o clube pode receber cerca de US$ 250 mil por atleta, valor superior a R$ 1,2 milhão na cotação atual. VEJA MAIS Ancelotti diz que Neymar não precisava ser testado, mas avisa: 'Treino vai decidir quem joga' Muitos companheiros vinham fazendo coro para o chamado de Neymar, como o capitão Casemiro e o atacante Raphinha, e Ancelotti não ousou desafiar o clamor pela estrela Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. Jogadores recebem bônus definidos pelas seleções e clubes A FIFA não paga diretamente aos atletas. O valor que cada jogador recebe depende de acordos firmados com as respectivas federações e, em alguns casos, com os próprios clubes. No caso da Confederação Brasileira de Futebol, a expectativa é que cada jogador da Seleção Brasileira receba US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) caso o Brasil conquiste o hexacampeonato. Seleção campeã pode receber US$ 50 milhões A premiação da FIFA ao campeão da Copa do Mundo de 2026 será de US$ 50 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 250 milhões. Além do prêmio principal, todas as seleções participantes recebem uma ajuda de custo de US$ 1,5 milhão para cobrir despesas operacionais durante o torneio. Clubes brasileiros podem faturar milhões Entre os clubes brasileiros com potencial de maior arrecadação estão Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Santos. Segundo projeções, o Flamengo pode superar US$ 2 milhões em compensações caso vários jogadores avancem até as fases decisivas do Mundial. Na Copa de 2022, disputada no Catar, o clube rubro-negro foi o brasileiro que mais recebeu recursos do programa, com cerca de US$ 883 mil. (MAURO PIMENTEL / AFP) Carlo Ancelotti terá bônus em caso de título O técnico Carlo Ancelotti também terá premiação prevista em contrato. Caso a Seleção Brasileira conquiste o título mundial, o treinador receberá bônus de 5 milhões de euros. Premiação da Copa do Mundo 2026 Ajuda de custo inicial: US$ 1,5 milhão; Eliminação na fase de grupos: US$ 9 milhões; Segunda fase: US$ 11 milhões; Oitavas de final: US$ 15 milhões; Quartas de final: US$ 19 milhões; 4º lugar: US$ 27 milhões; 3º lugar: US$ 29 milhões; Vice-campeão: US$ 33 milhões; Campeão: US$ 50 milhões. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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