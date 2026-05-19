Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Copa do Mundo 2026: veja quanto jogadores e clubes podem ganhar

Fifa prevê repassar US$ 355 milhões aos clubes que cederem atletas; prêmio ao campeão pode render bônus milionários à Seleção Brasileira

Hannah Franco
fonte

Veja quanto vale um jogador convocado para a Copa do Mundo (@rafaelribeirorio / CBF)

A convocação da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo de 2026 também movimenta os bastidores financeiros do futebol. Além da premiação paga às seleções, a FIFA distribuirá US$ 355 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) aos clubes que liberarem jogadores para o torneio.

O pagamento é feito por meio do Programa de Benefícios aos Clubes, que compensa as equipes pela cessão de atletas convocados. Para a edição de 2026, a estimativa é de repasse de aproximadamente US$ 11 mil por dia para cada jogador participante. Mesmo que uma seleção seja eliminada na fase de grupos, o clube pode receber cerca de US$ 250 mil por atleta, valor superior a R$ 1,2 milhão na cotação atual.

VEJA MAIS

image Ancelotti diz que Neymar não precisava ser testado, mas avisa: 'Treino vai decidir quem joga'
Muitos companheiros vinham fazendo coro para o chamado de Neymar, como o capitão Casemiro e o atacante Raphinha, e Ancelotti não ousou desafiar o clamor pela estrela

image Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo
Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa.

Jogadores recebem bônus definidos pelas seleções e clubes

A FIFA não paga diretamente aos atletas. O valor que cada jogador recebe depende de acordos firmados com as respectivas federações e, em alguns casos, com os próprios clubes. No caso da Confederação Brasileira de Futebol, a expectativa é que cada jogador da Seleção Brasileira receba US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) caso o Brasil conquiste o hexacampeonato.

Seleção campeã pode receber US$ 50 milhões

A premiação da FIFA ao campeão da Copa do Mundo de 2026 será de US$ 50 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 250 milhões. Além do prêmio principal, todas as seleções participantes recebem uma ajuda de custo de US$ 1,5 milhão para cobrir despesas operacionais durante o torneio.

Clubes brasileiros podem faturar milhões

Entre os clubes brasileiros com potencial de maior arrecadação estão Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Santos. Segundo projeções, o Flamengo pode superar US$ 2 milhões em compensações caso vários jogadores avancem até as fases decisivas do Mundial. Na Copa de 2022, disputada no Catar, o clube rubro-negro foi o brasileiro que mais recebeu recursos do programa, com cerca de US$ 883 mil.

image (MAURO PIMENTEL / AFP)

Carlo Ancelotti terá bônus em caso de título

O técnico Carlo Ancelotti também terá premiação prevista em contrato. Caso a Seleção Brasileira conquiste o título mundial, o treinador receberá bônus de 5 milhões de euros.

Premiação da Copa do Mundo 2026

  • Ajuda de custo inicial: US$ 1,5 milhão;
  • Eliminação na fase de grupos: US$ 9 milhões;
  • Segunda fase: US$ 11 milhões;
  • Oitavas de final: US$ 15 milhões;
  • Quartas de final: US$ 19 milhões;
  • 4º lugar: US$ 27 milhões;
  • 3º lugar: US$ 29 milhões;
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões;
  • Campeão: US$ 50 milhões.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa do Mundo

Carlo Ancelotti

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis

Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

19.05.26 16h23

Futebol

Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR

Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 

19.05.26 15h48

MMA Sport Club

Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite

19.05.26 15h02

Futebol

Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21

Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo.

19.05.26 14h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

18.05.26 15h02

Futebol

Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada

Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM.

19.05.26 12h44

SERÁ?

Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM

Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time.

18.05.26 18h55

mudança

Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu

Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão

18.05.26 22h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda