Copa do Mundo 2026: veja quanto jogadores e clubes podem ganhar

A convocação da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo de 2026 também movimenta os bastidores financeiros do futebol. Além da premiação paga às seleções, a FIFA distribuirá US$ 355 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) aos clubes que liberarem jogadores para o torneio.

O pagamento é feito por meio do Programa de Benefícios aos Clubes, que compensa as equipes pela cessão de atletas convocados. Para a edição de 2026, a estimativa é de repasse de aproximadamente US$ 11 mil por dia para cada jogador participante. Mesmo que uma seleção seja eliminada na fase de grupos, o clube pode receber cerca de US$ 250 mil por atleta, valor superior a R$ 1,2 milhão na cotação atual.

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Jogadores recebem bônus definidos pelas seleções e clubes

A FIFA não paga diretamente aos atletas. O valor que cada jogador recebe depende de acordos firmados com as respectivas federações e, em alguns casos, com os próprios clubes. No caso da Confederação Brasileira de Futebol, a expectativa é que cada jogador da Seleção Brasileira receba US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) caso o Brasil conquiste o hexacampeonato.

Seleção campeã pode receber US$ 50 milhões

A premiação da FIFA ao campeão da Copa do Mundo de 2026 será de US$ 50 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 250 milhões. Além do prêmio principal, todas as seleções participantes recebem uma ajuda de custo de US$ 1,5 milhão para cobrir despesas operacionais durante o torneio.

Clubes brasileiros podem faturar milhões

Entre os clubes brasileiros com potencial de maior arrecadação estão Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Santos. Segundo projeções, o Flamengo pode superar US$ 2 milhões em compensações caso vários jogadores avancem até as fases decisivas do Mundial. Na Copa de 2022, disputada no Catar, o clube rubro-negro foi o brasileiro que mais recebeu recursos do programa, com cerca de US$ 883 mil.

(MAURO PIMENTEL / AFP)

Carlo Ancelotti terá bônus em caso de título

O técnico Carlo Ancelotti também terá premiação prevista em contrato. Caso a Seleção Brasileira conquiste o título mundial, o treinador receberá bônus de 5 milhões de euros.

Premiação da Copa do Mundo 2026

Ajuda de custo inicial: US$ 1,5 milhão;

US$ 1,5 milhão; Eliminação na fase de grupos: US$ 9 milhões;

US$ 9 milhões; Segunda fase: US$ 11 milhões;

US$ 11 milhões; Oitavas de final: US$ 15 milhões;

US$ 15 milhões; Quartas de final: US$ 19 milhões;

US$ 19 milhões; 4º lugar: US$ 27 milhões;

US$ 27 milhões; 3º lugar: US$ 29 milhões;

US$ 29 milhões; Vice-campeão: US$ 33 milhões;

US$ 33 milhões; Campeão: US$ 50 milhões.

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