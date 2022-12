Copa do Mundo 2022: que dia e com quem o Brasil joga caso passe das oitavas de final

O Brasil joga hoje,segunda-feira (05/12) contra a Coreia do Sul, no Estádio 974, em Ras Abu Aboudmas, no Catar, mas o brasileiro quer mesmo é saber quando e que horas será o próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar caso passe das oitavas. Caso a seleção canarinha confirme seu favoritismo e vença os coreanos, o confronto em uma possível quartas de final seria com Croácia ou Japão.

Como Brasil x Coreia do Sul chegam para o jogo?

Na fase de grupos, a Seleção Brasileira terminou na liderança do Grupo G, somando 6 pontos em duas vitórias e uma derrota. Já a Coreia do Sul, pelo Grupo H, finalizou na vice-liderança com 4 pontos, após um empate, uma derrota e uma vitória.

Se o Brasil passar das oitavas jogará que dia e que horas?



De acordo com o chaveamento da Copa do Mundo do Catar, o Brasil vencendo hoje da Coreia enfrentará o vencedor de Japão ou Croácia na próxima sexta-feira (09/12) às 12h, no Estádio da Cidade da Educação, no Catar.

O que acontece se uma partida terminar empatada na Copa do Mundo?

Vale lembrar que nessa fase da Copa do Mundo, caso haja empate no tempo regulamentar da partida (90 minutos + acréscimos), será realizada prorrogação com dois tempos de 15 minutos (mais acréscimos) cada. Se ainda assim não houver um ganhador, a disputa para saber quem avança na competição será por pênaltis.