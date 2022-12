Copa do Mundo 2022: Após eliminação, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira e segue no Qatar

O jogador Neymar não viajou no voo fretado pela CBF para deixar o Catar neste sábado e segue no hotel em que a seleção brasileira estava hospedada em Doha. Ainda não há informações de quando o atacante irá embora do país-sede da Copa do Mundo de 2022 e nem mesmo para onde ele vai após a eliminação.

Vale destacar que, além de Neymar, outros atletas optaram por deixar o Catar por conta própria após a derrota nos pênaltis para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo. Foram os casos, por exemplo, de Vini Jr, Militão, Alex Sandro, Alisson e Bruno Guimarães. A CBF não informou quem optou pelo voo fretado.

VEJA MAIS