‘Trabalhar para comprar outra', diz torcedor paraense que jogou TV fora após derrota do Brasil

O comerciante Júlio Oliveira, de 38 anos, torcedor paraense que viralizou na internet ao jogar a televisão fora após a derrota do Brasil para a Croácia, na tarde desta sexta-feira (9), afirmou que está “um pouco arrependido” de ter arremessado o aparelho no meio da rua. A atitude de revolta causou ao lojista um prejuízo em torno de R$ 1 mil reais, e uma boa “dor de cabeça” dentro de casa. Isso porque a esposa de Júlio, Josy, está brava com o ato impulsivo do marido após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo 2022.

Júlio, que é conhecido popularmente como “Gira”, combinou de assistir o duelo entre Brasil e Croácia com um amigo em casa, na cidade de Ourém, no nordeste do Pará. Em um momento de chateação, prometeu algo inusitado ao amigo Júnior: quebrar o aparelho de televisão, onde estavam assistindo ao jogo, caso o time do Brasil perdesse. O que ele não imaginava era que a Seleção Brasileira iria enfrentar um jogo complicado, e que infelizmente, acabaria eliminada.

Reveja o momento:

“Na primeira hora do jogo, eu estava muito nervoso e quando o Brasil fez gol, fiquei feliz. Até que a Croácia fez gol e aí eu fiquei com raiva. Quando acabou, meu amigo estava de cabeça baixa, ele não viu eu tirando a TV. Coloquei ela no meu ombro, ele tentou segurar para mim não fazer isso, mas prometi e fiz”, contou o paraense em entrevista ao Grupo Liberal.

A esposa de Júlio, Josy, não estava em casa no momento do ocorrido, porque tinha ido assistir o jogo na casa da irmã com os dois filhos do casal, sendo a caçula, Júlia, uma garotinha de três anos. Quando soube que o esposo tinha “aprontado”, ficou com raiva, segundo o comerciante.

“Agora é trabalhar para comprar outra”, disse Júlio dando uma risada triste.

Em um segundo vídeo que circula na internet, Josy brinca com a situação dizendo que o marido irá “levar uma pisa” quando ela chegar em casa. “Vai ter que comprar uma, né, Julia, pra tu assistir o teu desenho? Vai ter que comprar uma televisão nova, porque a gente tem duas crianças em casa. Quando chegar em casa, ele vai levar uma pisa. Eu quero uma televisão nova”.

O paraense afirmou que, no calor do momento, enquanto jogava a televisão fora, não se sentiu arrependido, mas que o sentiu já passou e, agora, tem repassando no que fez. Ele também pediu desculpas se ofendeu outros torcedores com o ato.

“Mas eu ainda sou brasileiro e torço para o Brasil. Não foi a minha intenção ofender”, finalizou.