Conmebol abre procedimento disciplinar por briga após partida entre Colômbia e Uruguai

A Conmebol afirmou nesta quinta-feira que abriu um procedimento disciplinar para determinar os feitos e a responsabilidade dos envolvidos na confusão após o jogo entre Colômbia e Uruguai, pelas semifinais da Copa América.

Após o encontro no estádio Bank of America, em Charlotte, alguns jogadores uruguaios subiram nas arquibancadas para trocar agressões com torcedores. O Uruguai perdeu por 1 a 0, e a Colômbia avançou à final.

O atacante do Liverpool Darwin Núñez e o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, estiveram à frente da confusão. O capitão uruguaio, José María Giménez, afirmou que os jogadores estavam defendendo os seus familiares.

“Queremos ratificar e advertir que não toleraremos nenhuma ação que manche uma celebração mundial do futebol”, afirmou a entidade no comunicado em que anuncia a abertura do processo pela Unidade Disciplinar da Conmebol.

“É inadmissível que um fato como o ocorrido nesta ocasião transforme a paixão em violência. Portanto, não toleraremos nenhuma atividade que transgrida a competição esportiva e o espetáculo mais lindo do mundo”, afirmou.

(Reportagem de Daniela Desantis)