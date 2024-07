Com um a menos, Colômbia vence o Uruguai e garante vaga na final da Copa América

A Colômbia garantiu vaga na final da Copa América 2024 ao vencer o Uruguai por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (10). O confronto, realizado no Bank of America Stadium, em Charlotte, foi decidido pelo gol do volante Lerma, que marcou de cabeça ainda no primeiro tempo. Com a vitória, os Cafeteros agora se preparam para enfrentar a atual campeã do mundo, a Argentina, na grande decisão.

VEJA MAIS

A final da Copa América está marcada para este domingo (14) e acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, às 21h (horário de Brasília). Este será o primeiro encontro entre as duas seleções em uma final do principal torneio de seleções da América do Sul.

O jogo

James Rodríguez, capitão da Colômbia, foi caçado em campo diante do Uruguai (JUAN MABROMATA / AFP)

O primeiro tempo foi marcado por um confronto intenso entre Uruguai e Colômbia, com ambas as equipes demonstrando um alto nível de competitividade. Luis Díaz, pelo lado colombiano, e Darwin Núñez, pela Celeste, foram os principais destaques no ataque. No entanto, Núñez não conseguiu converter nenhuma das três oportunidades que teve.

Após a melhor chance do Uruguai, a Colômbia assumiu o controle do jogo. Com uma cobrança de escanteio precisa de James Rodríguez, Lerma subiu mais alto que todos e marcou de cabeça. Os colombianos continuaram pressionando em busca do segundo gol, mas sofreram um revés no final do primeiro tempo, quando Muñoz foi expulso após acertar uma cotovelada em Ugarte.

No segundo tempo, o Uruguai partiu para o ataque em busca do empate. O técnico Marcelo Bielsa fez várias substituições para intensificar os ataques pelos lados, mas sem sucesso. Nos minutos finais, Arrascaeta e Suárez entraram em campo pela Celeste, mas não conseguiram mudar o placar.

Com um jogador a menos, a Colômbia se defendeu com excelência tática e ainda teve duas chances claras de gol nos acréscimos, ambas defendidas pelo goleiro Rochet.