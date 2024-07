Shakira deu sorte para a Colombia? Veja dia e a hora do show da final da Copa América

A emoção da final da Copa América 2024 está garantida com um toque especial de música e talento com a apresentação da cantora Shakira.

A colombiana foi anunciada pela Conmebol, nesta terça-feira (9), antes mesmo de saber que sua seleção estaria na final da Copa América. O palco para sua apresentação será o imponente Hard Rock Stadium, em Miami, no próximo domingo (14) em busca do título continental.

Essa será a primeira vez da cantora colombiana no evento - ela já se apresentou em outros grandes torneios esportivos, como o Super Bowl e em três Copas do Mundo.

Que horas será o show de Shakira na final da Copa America 2024?

O show da cantora Shakira ocorrerá no intervalo do jogo, ou seja, deve começar por volta de 21h45 no horário de Brasília (a partida está marcada para 21h).

Quem ficou na final da Copa América 2024?

A final da Copa América está definida: Argentina x Colômbia são as duas seleções sobreviventes ao título do torneio, disputado nos EUA.

Qual o horário da final da Copa América 2024?

As seleções jogam a partir das 21h (de Brasília) deste domingo (14/07). O disputa ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, e terá transmissão da Globo (TV aberta) e Sportv (TV fechada).