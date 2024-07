Jogadores do Uruguai trocam socos com torcedores após derrota para a Colômbia

O Uruguai não engoliu bem a eliminação para a Colômbia nas semifinais da Copa América 2024 e, após a derrota por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, viu seus jogadores trocarem socos com torcedores colombianos no Bank of America Stadium, e Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O apito final mal havia soado e os reservas da seleção colombiana já invadiram o campo para comemorar a classificação histórica da equipe. A cena irritou os uruguaios, que partiram para cima dos colombianos.

O tumulto, que se iniciou no campo, logo se estendeu para as arquibancadas. Alguns torcedores da Colômbia passaram a provocar familiares uruguaios nas tribunas e não demorou muito para a briga se tornar generalizada.

Enquanto jogadores da bicampeã mundial, como Darwin Núñez e Ronald Araújo, buscavam subir nas cadeiras e confrontar os torcedores, a equipe de segurança da Copa América queria separar os envolvidos e apaziguar a situação.

O zagueiro José Giménez descreveu a situação como um "desastre" durante uma entrevista após a partida. "Uma parte da torcida atacando as nossas famílias, muitos de nós com crianças pequenas Espero que os organizadores percebam, isso acontece sempre, torcedores embriagados que se comportam assim", reclamou o atleta do Atlético de Madrid.

Os ânimos enfim foram acalmados e a seleção uruguaia seguiu para o vestiário, eliminada. A Colômbia enfrenta a Argentina na final da Copa América no próximo domingo, às 21h (horário de Brasília) O confronto terá transmissão da TV Globo, do SporTV e do Globoplay.