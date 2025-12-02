Com tornozeleira eletrônica, jogador pode ser campeão estadual de futebol O atacante Yuri de Carvalho foi preso em 2018 e voltou aos campos em 2025 após progressão de regime Riulen Ropan 02.12.25 16h04 Yuri poderá se tornar campeão usando o equipamento eletrônico. (Foto: Reprodução / Cariocão TV) O atacante Yuri de Carvalho da Silva, do Goytacaz, pode levantar a taça da Série B2 do Campeonato Carioca usando um item incomum no uniforme: uma tornozeleira eletrônica. O jogador cumpre pena em regime aberto e segue monitorado pelas autoridades do Rio de Janeiro. Preso em 2018 por tráfico de drogas, Yuri ficou sete anos detido e deixou a prisão em maio deste ano, após progressão de regime. Liberado para trabalhar, ele voltou aos gramados, mas continua obrigado a usar a tornozeleira. No último domingo (30), o atacante atuou no empate por 1 a 1 contra o Macaé, no Estádio Moacyrzão, em Macaé. Nas imagens da transmissão do Cariocão TV, a tornozeleira é visível na perna esquerda do jogador. VEJA MAIS Cantor com tornozeleira eletrônica é executado a tiros; ele tinha passagens por tráfico e estupro Vítima tinha passagens por tráfico e estupro após dupla de criminosos se passar por policiais Vídeo de comemoração do Flamengo mostra partes íntimas de jogador no vestiário A gravação de Léo Pereira mostrava o volante Jorginho em um momento de descontração, mas foi possível avistar Saúl sem roupa Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo Goytacaz e Macaé decidem o título da Série B2 no próximo domingo (7), no Aryzão, em Campos dos Goytacazes. Se o time vencer, Yuri poderá se tornar campeão usando o equipamento eletrônico. Regulamento não proíbe tornozeleira De acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), não há qualquer regra que impeça atletas de atuarem com tornozeleira eletrônica. Ou seja, a participação do atacante está autorizada. Relembre o caso Em 2018, Yuri defendia o Campos Atlético Associação quando foi preso na Operação Verde Oliva, junto com outras 27 pessoas. Na época, a Polícia Civil afirmou que ele usava sua influência no futebol para facilitar o comércio de drogas. O atacante passou anos detido na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro. Após a progressão do regime, retornou ao esporte e disputou toda a Série B2 de 2025 usando a tornozeleira. Segundo reportagem do ge.com, o Goytacaz chegou a pedir à Vara de Execução Penal a retirada do equipamento, mas ainda não recebeu resposta. (Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogador com tornozeleira eletrônica tornozeleira eletrônica Jogador de futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03