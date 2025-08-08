Capa Jornal Amazônia
Esportes

Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial

Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo

Jennifer Feitosa
fonte

Luan Plácido Moreira da Costa foi preso em flagrante (Reprodução/TV Globo | Divulgação)

Um atropelamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (8) na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, o motorista era Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Boavista.

De acordo com a polícia, Luan permaneceu no local e chegou a prestar socorro às vítimas, mas apresentou comportamento agressivo e tentou tomar a arma de um policial militar. Ele foi preso em flagrante.

"Ele atropelou quatro pessoas. Após o acidente, ele apresentava um comportamento psicológico alterado, agressivo e xingava muito. Ele tentou tomar a arma de um dos PMs, quebrou a viatura e precisou ser contido", relatou o delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Entre as vítimas, três estavam de bicicleta — uma delas, um entregador de aplicativo. Foram identificados:

  • Mulher de 35 anos (identidade não revelada)
  • Wendell de Almeida, 28 anos
  • José Armando Cassiano, 22 anos
  • Ariana de Carvalho da Silva, 51 anos

Todas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ariana e a mulher não identificada estão em estado grave, sendo esta última transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Já Wendell e José permanecem estáveis.

Delegado relata agressividade de ex-jogador

Ainda segundo o delegado Alan Luxardo, o comportamento agressivo de Luan continuou após a prisão.

"Aqui na delegacia, ele também estava muito agressivo e precisou ser atendido por militares do Corpo de Bombeiros. Agora, no final, ele deu uma cabeçada em um dos PMs. Ele está indo para o Instituto Médico-Legal para fazer um exame de corpo de delito. Vamos analisar se ele estava em surto psicótico ou se tinha feito uso de drogas ou álcool", explicou.

O ex-jogador deverá responder por lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. A origem do atropelamento ainda está sob investigação.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

esportes

acidente de trânsito

polícia
