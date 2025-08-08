Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo Jennifer Feitosa 08.08.25 15h28 Luan Plácido Moreira da Costa foi preso em flagrante (Reprodução/TV Globo | Divulgação) Um atropelamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (8) na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. Segundo a Polícia Militar, o motorista era Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Boavista. De acordo com a polícia, Luan permaneceu no local e chegou a prestar socorro às vítimas, mas apresentou comportamento agressivo e tentou tomar a arma de um policial militar. Ele foi preso em flagrante. VEJA MAIS Juiz aposentado é preso por dirigir bêbado e atropelar mulher A vítima, Thais Bonatti, de 30 anos, está hospitalizada em estado grave Homem é preso suspeito de atropelar três crianças enquanto 'empinava' moto em Marabá O caso foi registrado como crime de trânsito e lesão corporal "Ele atropelou quatro pessoas. Após o acidente, ele apresentava um comportamento psicológico alterado, agressivo e xingava muito. Ele tentou tomar a arma de um dos PMs, quebrou a viatura e precisou ser contido", relatou o delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Entre as vítimas, três estavam de bicicleta — uma delas, um entregador de aplicativo. Foram identificados: Mulher de 35 anos (identidade não revelada) Wendell de Almeida, 28 anos José Armando Cassiano, 22 anos Ariana de Carvalho da Silva, 51 anos Todas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ariana e a mulher não identificada estão em estado grave, sendo esta última transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Já Wendell e José permanecem estáveis. Delegado relata agressividade de ex-jogador Ainda segundo o delegado Alan Luxardo, o comportamento agressivo de Luan continuou após a prisão. "Aqui na delegacia, ele também estava muito agressivo e precisou ser atendido por militares do Corpo de Bombeiros. Agora, no final, ele deu uma cabeçada em um dos PMs. Ele está indo para o Instituto Médico-Legal para fazer um exame de corpo de delito. Vamos analisar se ele estava em surto psicótico ou se tinha feito uso de drogas ou álcool", explicou. O ex-jogador deverá responder por lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. A origem do atropelamento ainda está sob investigação. (Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com) 