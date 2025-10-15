'Joaninha' se apresenta no Pará e em outros três estados do Norte e Centro-Oeste, veja datas Hexacampeão nacional de FMX fará apresentações em outubro e novembro Caio Maia 15.10.25 14h26 Joaninha fará apresentações de motocross no Pará (Divulgação) O piloto Gilmar “Joaninha” Flores, hexacampeão da Copa Brasil de Motocross Freestyle e um dos principais nomes da modalidade no país, anunciou a agenda oficial de apresentações da Equipe J99 Freestyle Show para os meses de outubro e novembro de 2025. A turnê vai percorrer cidades das regiões Norte e Centro-Oeste, com espetáculos no Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. No Pará, a apresentação vai ocorrer na cidade de Alenquer, na região do Baixo Amazonas, no dia 23 de outubro. Com dez títulos nacionais e participações em competições internacionais, como o Red Bull X-Fighters e o X Games Brasil, Joaninha lidera a equipe J99, reconhecida pela excelência técnica e estrutura própria. As apresentações contam com o piloto Robertt Fire, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de FMX. Apresentações tem estrutura profissional Durante os shows, Joaninha executa manobras de alta complexidade, como underflip — movimento que se tornou sua assinatura — além de underflip heel clicker, backflip double can indian air, backflip Superman, backflip nec-nec e backflip no hands. Segundo o piloto, a execução depende de fatores como condições climáticas, estrutura e segurança do evento. “Estamos com uma agenda de shows bem cheia para o fim de outubro e começo de novembro, mas ela pode ser alterada, pois ainda temos negociações para outras apresentações. Isso mostra a retomada do FMX no Brasil, e fico feliz em contribuir com tudo isso em alto nível”, afirmou Joaninha. Agenda de shows de outubro e novembro 18/10 – Machadinho d’Oeste (RO) – Show J99 19/10 – Ji-Paraná (RO) – Show J99 23/10 – Alenquer (PA) – Show no Raid 26/10 – Sorriso (MT) – Corrida de Motocross (convidado) 01/11 – Colorado do Oeste (RO) – Show J99 14 e 15/11 – Careiro (AM) – Show J99 Equipe J99 é referência no freestyle motocross brasileiro Com mais de duas décadas de atuação, a Equipe J99 Freestyle Show é considerada a principal referência da modalidade no Brasil. Liderada por Joaninha, o grupo mantém um centro de treinamento em Sinop (MT), com estrutura completa e recepção inflável para saltos. Joaninha foi o primeiro brasileiro a chegar à segunda fase do Red Bull X-Fighters, em 2008, no Rio de Janeiro, quando conquistou o oitavo lugar. Também foi o 5º colocado no Campeonato Mundial de FMX (Night of the Jumps). As apresentações da J99 contam com locução de Jaques Fernandes e trilha sonora do DJ Feio, além de patrocínio de Sport Bay, Pro Tork, Rauch Locações e Serviços e Ideal Gráficos. 