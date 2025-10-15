Capa Jornal Amazônia
Colo-Colo x Deportivo Cali: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina

Colo Colo e Deportivo Cali jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Nas quartas de final, o Deportivo Cali eliminou o São Paulo por 2 a 0, enquanto o Colo Colo superou o Libertad por 1 a 0 (X/ @ColoColoFem)

Colo-Colo x Deportivo Cali disputam hoje, quarta-feira (15/10), pelas semifinais da Copa Libertadores Feminina. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Colo Colo x Deportivo Cali ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas da Libertadores Feminina, o Colo Colo venceu Club Olimpia por 2 a 0 e acumulou vitórias de 1 a 0 sobre o São Paulo, o San Lorenzo e o Libertad.

Já o Deportivo Cali empatou com Libertad por 1 a 1, venceu Nacional por 1 a 0 e passou por duas vitórias de 2 a 0 sobre o Universidad de Chile e o São Paulo.

Colo Colo x Deportivo Cali: prováveis escalações

Corinthians: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana.

FerroviáriaTorrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira.

FICHA TÉCNICA
Colo-Colo x Deportivo Cali
Copa Libertadores da América de Futebol Feminino
Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina
Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 16h

