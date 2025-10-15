Colo-Colo x Deportivo Cali: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina Colo Colo e Deportivo Cali jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 15.10.25 15h00 Nas quartas de final, o Deportivo Cali eliminou o São Paulo por 2 a 0, enquanto o Colo Colo superou o Libertad por 1 a 0 (X/ @ColoColoFem) Colo-Colo x Deportivo Cali disputam hoje, quarta-feira (15/10), pelas semifinais da Copa Libertadores Feminina. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Colo Colo x Deportivo Cali ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas etapas passadas da Libertadores Feminina, o Colo Colo venceu Club Olimpia por 2 a 0 e acumulou vitórias de 1 a 0 sobre o São Paulo, o San Lorenzo e o Libertad. Já o Deportivo Cali empatou com Libertad por 1 a 1, venceu Nacional por 1 a 0 e passou por duas vitórias de 2 a 0 sobre o Universidad de Chile e o São Paulo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira [[(standard.Article) Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão]] [[(standard.Article) Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão]] Colo Colo x Deportivo Cali: prováveis escalações Corinthians: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana. Ferroviária: Torrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira. FICHA TÉCNICA Colo-Colo x Deportivo Cali Copa Libertadores da América de Futebol Feminino Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Colo-Colo Deportivo Cali Libertadores Feminina jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Colo-Colo x Deportivo Cali: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina Colo Colo e Deportivo Cali jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.10.25 15h00 Mais esportes 'Joaninha' se apresenta no Pará e em outros três estados do Norte e Centro-Oeste, veja datas Hexacampeão nacional de FMX fará apresentações em outubro e novembro 15.10.25 14h26 Futebol Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14) 15.10.25 11h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira 15.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09