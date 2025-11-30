Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vídeo de comemoração do Flamengo mostra partes íntimas de jogador no vestiário

A gravação de Léo Pereira mostrava o volante Jorginho em um momento de descontração, mas foi possível avistar Saúl sem roupa

O Liberal
fonte

Cena vazou em uma transmissão ao vivo do zagueiro Léo Pereira no Instagram (Instagram @saulniguez @leopereira4)

O volante Saúl, do Flamengo, apareceu nu em uma transmissão ao vivo do zagueiro Léo Pereira, nas redes sociais, após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado, em Lima. A imagem da intimidade do vestiário rapidamente viralizou.

A gravação de Léo Pereira mostrava o volante Jorginho em um momento de descontração com um banho de água gelada. Contudo, ao fundo da imagem, foi possível avistar Saúl sem roupas e de costas para a câmera.

Repercussão e bom humor do volante

A aparição do jogador em uma rede social gerou grande repercussão, tornando-se um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. Após a viralização, Saúl se manifestou sobre o ocorrido, abordando a situação com bom humor.

VEJA MAIS

image Flamengo se torna o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores; veja lista de campeões
O clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025

image Mangueirão ganha iluminação vermelha em homenagem ao tetra do Flamengo na Libertadores
Estádio Olímpico do Pará ficou colorido na noite deste sábado (29) para celebrar a conquista do time carioca

image Palmeiras evita torcida e imprensa em retorno melancólico de Lima e encontra CT vazio
Indignados, fãs palmeirenses desabafaram nas redes sociais após a partida, incomodados principalmente com a postura da equipe na derrota

Zagueiro também teve 'nude' vazado em 2019

A situação remete a um episódio semelhante ocorrido em 2019. Naquele ano, quando o Flamengo também conquistou a Copa Libertadores, um vídeo de bastidores da Fla TV flagrou, acidentalmente, o zagueiro espanhol Pablo Marí nu. A coincidência foi rapidamente notada e comentada por torcedores nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
