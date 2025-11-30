Vídeo de comemoração do Flamengo mostra partes íntimas de jogador no vestiário A gravação de Léo Pereira mostrava o volante Jorginho em um momento de descontração, mas foi possível avistar Saúl sem roupa O Liberal 30.11.25 11h20 Cena vazou em uma transmissão ao vivo do zagueiro Léo Pereira no Instagram (Instagram @saulniguez @leopereira4) O volante Saúl, do Flamengo, apareceu nu em uma transmissão ao vivo do zagueiro Léo Pereira, nas redes sociais, após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado, em Lima. A imagem da intimidade do vestiário rapidamente viralizou. A gravação de Léo Pereira mostrava o volante Jorginho em um momento de descontração com um banho de água gelada. Contudo, ao fundo da imagem, foi possível avistar Saúl sem roupas e de costas para a câmera. Repercussão e bom humor do volante A aparição do jogador em uma rede social gerou grande repercussão, tornando-se um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. Após a viralização, Saúl se manifestou sobre o ocorrido, abordando a situação com bom humor. VEJA MAIS Flamengo se torna o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores; veja lista de campeões O clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025 Mangueirão ganha iluminação vermelha em homenagem ao tetra do Flamengo na Libertadores Estádio Olímpico do Pará ficou colorido na noite deste sábado (29) para celebrar a conquista do time carioca Palmeiras evita torcida e imprensa em retorno melancólico de Lima e encontra CT vazio Indignados, fãs palmeirenses desabafaram nas redes sociais após a partida, incomodados principalmente com a postura da equipe na derrota Zagueiro também teve 'nude' vazado em 2019 A situação remete a um episódio semelhante ocorrido em 2019. Naquele ano, quando o Flamengo também conquistou a Copa Libertadores, um vídeo de bastidores da Fla TV flagrou, acidentalmente, o zagueiro espanhol Pablo Marí nu. A coincidência foi rapidamente notada e comentada por torcedores nas redes sociais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 01.12.25 17h20 série a Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A 01.12.25 16h51 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 Mais esportes Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual 01.12.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A 30.11.25 18h32 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.12.25 7h00