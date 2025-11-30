Vídeo de comemoração do Flamengo mostra partes íntimas de jogador no vestiário

O volante Saúl, do Flamengo, apareceu nu em uma transmissão ao vivo do zagueiro Léo Pereira, nas redes sociais, após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado, em Lima. A imagem da intimidade do vestiário rapidamente viralizou.

A gravação de Léo Pereira mostrava o volante Jorginho em um momento de descontração com um banho de água gelada. Contudo, ao fundo da imagem, foi possível avistar Saúl sem roupas e de costas para a câmera.

Repercussão e bom humor do volante

A aparição do jogador em uma rede social gerou grande repercussão, tornando-se um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. Após a viralização, Saúl se manifestou sobre o ocorrido, abordando a situação com bom humor.

Zagueiro também teve 'nude' vazado em 2019

A situação remete a um episódio semelhante ocorrido em 2019. Naquele ano, quando o Flamengo também conquistou a Copa Libertadores, um vídeo de bastidores da Fla TV flagrou, acidentalmente, o zagueiro espanhol Pablo Marí nu. A coincidência foi rapidamente notada e comentada por torcedores nas redes sociais.