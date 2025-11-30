Palmeiras evita torcida e imprensa em retorno melancólico de Lima e encontra CT vazio Indignados, fãs palmeirenses desabafaram nas redes sociais após a partida, incomodados principalmente com a postura da equipe na derrota Estadão Conteúdo 30.11.25 10h42 Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores 2025 (Instagram @flamengo) O clima no Palmeiras não é dos melhores após a derrota para o Flamengo por 1 a 0 na decisão da Copa Libertadores, no sábado, no estádio Monumental de Lima. A delegação alviverde desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos em silêncio na manhã deste domingo, mas preparada para lidar com a frustração de seus torcedores. Indignados, fãs palmeirenses desabafaram nas redes sociais após a partida, incomodados principalmente com a postura da equipe na derrota que impediu o quarto título continental do conjunto alviverde. Os poucos torcedores presentes no desembarque, pouco antes das 7h, porém, também retornavam da capital peruana e não incomodaram o grupo. Os atletas evitaram contato com a imprensa e com a torcida no local e partiram direto em dois ônibus para a Academia de Futebol, na zona oeste paulistana, de onde foram liberados. O Palmeiras reforçou o esquema de segurança na entrada do centro de treinamento alviverde, mas nenhum torcedor esteve presente para recepcionar a equipe. Os jogadores pegaram seus carros e foram para casa, exceto o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Emiliano Martínez, que moram próximos ao local, e saíram a pé do CT. Agora, o técnico Abel Ferreira terá a dura missão de resgatar o moral do elenco para as duas partidas finais do Campeonato Brasileiro, no qual a equipe tem chances remotas de título. Com cinco pontos a menos que o líder Flamengo, o time alviverde precisará vencer o Atlético-MG, na quarta-feira, e o Ceará, no próximo domingo, e torcer para o concorrente somar, no máximo, um ponto contra Ceará e Mirassol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 01.12.25 17h20 série a Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A 01.12.25 16h51 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 Mais esportes Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual 01.12.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A 30.11.25 18h32 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.12.25 7h00