Com 'mucura' e atletas em tapetes, Paysandu provoca o Remo em chamada para o Re-Pa

Com jogadores em cima de tapetes e também uma mucura, como torcedores remistas costumam chamar o Paysandu, o Papão provocou o Remo horas antes da final do Parazão 2024. A provocação veio após o clube azulino tentar cancelar o jogo de hoje e, ter conseguido (pelo menos por dois dias) a não homologação da primeira partida da final, vencida pelo Paysandu por 2 a 0, pedido atendido (até então) pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA). Veja:

O Remo fundamentou o seu pedido em cima da atuação da equipe responsável pela análise do VAR, composta pelos paraenses Djonaltan Costa de Araujo, Luis Diego Nascimento Lopes, Gleika Oliveira Pinheiro e Olivaldo da Silva Moraes. Anteriormente, o clube já havia manifestado contrariedade à escalação de Djonaltan, fato ignorado pela FPF com o argumento de não ter profissionais suficientes no quadro estadual com a devida qualificação para o manuseio do equipamento.

Diante do primeiro tombo, o Remo então resolveu exigir da federação os áudios da equipe do VAR durante a partida, que também foi negado pela FPF. Neste caso, a entidade se dispôs a apresentar o conteúdo, mas na sede da própria federação, na presença de um membro da Comissão de Arbitragem.

O Remo, através da decisão do presidente do TJD-PA, Hamilton Gualberto, conseguiu na última sexta-feira (12), que o resultado do primeiro jogo não pudesse ser sacramentado, porém, ontem (13), o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz de Jesus, suspendeu a medida liminar (provisória) que impedia o campeão de ser declarado após a segunda partida. O pedido foi feito pela diretoria do Paysandu Sport Club diretamente ao STJD.

Paysandu x Remo jogam neste domingo (14), às 17h, no Mangueirão pelo último clássico Re-Pa do ano. O Papão venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e possui uma boa vantagem, podendo perder até por um gol de diferença, que conquista o Parazão. Já o Leão precisa vencer por três gols de diferença para levar o título de forma direta ou por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.