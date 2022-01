Colômbia x Peru: onde assistir e horário da partida eliminatória da Copa do Mundo (28/01)

Colômbia x Peru vão entrar em campo, na sexta-feira (28/01), para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo, e também, a possibilidade de jogar o Mundial do Qatar, com partida marcada às 18h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL). Confira por onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir ao jogo da Colômbia x Peru:

A partida da Colômbia x Peru pode ser acompanhada no canal SporTV, às 18h.

Como os times da Colômbia x Peru chegaram para o jogo?

Colômbia x Peru possuem o mesmo número de pontos na tabela da competição. Embora ocupem o 4º lugar, a equipe colombiana não vence e, muito menos marca gol, há cinco partidas. O confronto direito vai decidir quem está a um passo de ir para o Qatar.

Confira a escalação da Colômbia x Peru:

Colômbia

Técnico: Reinaldo Rueda .

Jogadores: Ospina; Cuadrado, Sánchez, Tesillo e Mojica; Rodriguez, Cuellar, Barrios e Díaz; Borja e Falcão,

Peru

Técnico: Ricardo Gareca,

Jogadores: Gallese; Advincula, Zambrano, Abram e Trauco; Carrillo, Peña, Tapia, Yotun e Cueva; Lapadula.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)