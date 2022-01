Paraguai x Uruguai: onde assistir e horário da partida eliminatória da Copa do Mundo de hoje (27/01)

As seleções Paraguai x Uruguai entram em campo hoje (27/01) para disputar a 15° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, ou La Olla, na capital do Paraguai. Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Paraguai x Uruguai?

A partida Paraguai x Uruguai pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV, às 20h (horário de Brasília).

Como Paraguai x Uruguai chegaram para o jogo?

O Paraguai é o vice-lanterna das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Com 13 pontos, a equipe venceu apenas dois jogos, empatou sete e perdeu cinco.

Já o Uruguai está em 7° colocação da competição, com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.