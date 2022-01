Arábia Saudita x Omã: onde assistir ao vivo hoje (27/01) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Arábia Saudita entra em campo contra Omã, hoje, nesta quinta-feira (27), às 14h15 (horário de Brasília), pela 7ª rodada das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo 2022, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Arábia Saudita x Omã?

Arábia Saudita x Omã será transmitido pelo Star+ você poderá assistir o jogo de hoje ao vivo pela internet. Portanto, acesse o site do serviço pelo seu notebook, celular, tablet ou outro dispositivo para assistir. Além disso, poderá assistir o jogo através do aplicativo oficial.

Como Arábia Saudita x Omã chegaram para o jogo?

A seleção da Arábia Saudita chega como líder do Grupo B de olho em uma das vagas na Copa do Mundo do Catar. Do outro lado, está a seleção de Omã, que tenta engatar uma arrancada na reta final da competição sonhando com uma vaga através da respecagem.

Ficha técnica

ARÁBIA SAUDITA X OMÃ - 7ª RODADA DAS ELIMINATÓRIAS DA ÁFRICA

Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah (SA)

Data: 27/01/2022 (quinta-feira)

Horário: 14h15 (de Brasília)

Árbitro: Nawaf Shukralla (BRN)

Transmissão: Star+

ESCALAÇÕES

Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Ghannam, Al-Amri, Al-Boleahi e Al-Shahrani; Kanno, Al Malki, Al Muwallad, Al-Najei e Al-Dawsari; Albirakan. Técnico: Hervé Renard.

Omã: Al Rashidi; Saleh, Durbein, Al Khamisi e Al Yahmadi; Al Harthi, Al Saadi, Al-Alawi e Arshad; Al Ghassani e Fawaz. Técnico: Branko Ivanković.