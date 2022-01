Craque da Colômbia, James Rodríguez é homenageado após salvar jogador no Catar

O meia James Rodríguez foi homenageado pelo Al Rayyan, clube do colombiano no Catar, após ajudar a salvar a vida do zagueiro malinês Ousmane Coulibaly, que sofreu uma parada cardíaca durante um jogo contra o Al Wakrah.

O Al Rayyan postou nas redes sociais um texto em que o médico do adversário explica que James foi decisivo no momento de prestar socorro ao colega.

"O médico do Al Wakrah, Mukhtar Shabaan, confirmou que James Rodríguez deu um passo importante para ajustar a posição da cabeça de Ousmane Coulbaly logo após este ter colapsado, para que pudesse respirar de forma adequada", escreveu o Al Rayyan.

O incidente envolvendo Coulibaly fez com que a partida fosse adiada. Ela aconteceu nesta segunda-feira (10), e o Al Rayyan venceu por 3 a 0. Antes do duelo, James foi homenageado pelo gesto: