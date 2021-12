Após sofrer parada cardíaca, Christian Eriksen volta a treinar em clube da Dinamarca

O meio-campista Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca durante uma partida da Eurocopa de 2020, voltou a realizar as primeiras atividades físicas. O jogador está se exercitando no centro de treinamento Odense Boldklub, clube dinamarquês onde treinava na infância. A informação foi confirmada nesta terça-feira (2) pelo porta-voz da equipe nórdica à Reuters.

Eriksen, de 29 anos, não entra em campo desde o incidente da Eurocopa. Enquanto corria perto da lateral do campo durante o jogo inaugural da Dinamarca contra a Finlândia, em junho, o jogador teve um mal súbito e precisou receber atendimento em pleno campo.

Após a parada cardíaca, Eriksen precisou fazer uma cirurgia para implantar um aparelho no coração. No entanto, o dinamarquês não pode mais atuar pela Inter de Milão, clube ao qual pertence.

A autoridade médica da Itália impede Eriksen de atuar na liga italiana. Uma regra do país proíbe o uso do aparelho implantado no jogador. Sendo assim, o Odense Boldklub é um dos possíveis destinos do atleta, já que a liga dinamarquesa, assim como a holandesa e a inglesa, permitem a utilização do desfibrilador em jogadores de futebol.

Eriksen defendeu o OB e depois se juntou ao Ajax (Holanda) em 2008, onde se tornou jogador da seleção. Ele se transferiu para o Tottenham Hotspur (Inglaterra) em 2013, disputando a final da Liga dos Campeões de 2019, e assinou com a Inter de Milão no ano passado.