Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Clubes paraenses prestam solidariedade após morte de técnico do sub-20 do Águia de Marabá

Ronan Tyezer estava internado após acidente com o ônibus da delegação na BR-153, no Tocantins, após a Copinha

Hannah Franco
fonte

Futebol paraense lamenta morte de técnico do sub-20 do Águia de Marabá. (Reprodução/Instagram)

Clubes do futebol paraense usaram as redes sociais nesta quinta-feira (22) para prestar solidariedade após a confirmação da morte do técnico da equipe sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer. O treinador estava internado há sete dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Gurupi, no Tocantins, em decorrência de um grave acidente de trânsito.

Ronan Tyezer integrava a delegação do Águia de Marabá que retornava de Taubaté, em São Paulo, após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o ônibus do time se envolveu em uma colisão com um caminhão na BR-153, nas proximidades do município de Santa Rita, no Tocantins. O treinador é a segunda vítima fatal do acidente. O preparador físico Hecton Alves, que também estava no ônibus, sofreu ferimentos graves e morreu no local.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Morre técnico do Águia do Marabá 7 dias após internação por acidente no retorno da Copinha]]

image Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins
O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26)

Em nota oficial, o Clube do Remo manifestou pesar pela morte do treinador e se solidarizou com familiares, amigos e com o Águia de Marabá. O clube destacou a união e a fé como apoio neste momento de luto. “Nos unimos em oração, pedindo a Deus conforto, força e consolo aos corações de todos os envolvidos”, diz o comunicado.

O Paysandu Sport Club também se pronunciou, lamentando profundamente a perda e prestando solidariedade à família de Ronan Tyezer e ao preparador físico da equipe, que morreu ainda na noite do acidente. Em nota, o clube destacou não apenas a tragédia das vidas interrompidas, mas também o impacto humano da perda.

“Além das vidas perdidas de forma trágica, o clube também se comove diante da interrupção precoce de duas carreiras, uma vez que tanto o técnico como o preparador físico viajaram cheios de alegria, motivação e sonhos para competir no principal torneio de futebol de base do Brasil”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ronan tyezer

águia de marabá

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson

Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas

22.01.26 18h08

FUTEBOL

Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor

Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos

22.01.26 17h25

luto

Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá

Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15)

22.01.26 17h00

FUTEBOL

Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu

Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão

22.01.26 16h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

futebol

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

22.01.26 9h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda