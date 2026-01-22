Clubes paraenses prestam solidariedade após morte de técnico do sub-20 do Águia de Marabá Ronan Tyezer estava internado após acidente com o ônibus da delegação na BR-153, no Tocantins, após a Copinha Hannah Franco 22.01.26 19h28 Futebol paraense lamenta morte de técnico do sub-20 do Águia de Marabá. (Reprodução/Instagram) Clubes do futebol paraense usaram as redes sociais nesta quinta-feira (22) para prestar solidariedade após a confirmação da morte do técnico da equipe sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer. O treinador estava internado há sete dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Gurupi, no Tocantins, em decorrência de um grave acidente de trânsito. Ronan Tyezer integrava a delegação do Águia de Marabá que retornava de Taubaté, em São Paulo, após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o ônibus do time se envolveu em uma colisão com um caminhão na BR-153, nas proximidades do município de Santa Rita, no Tocantins. O treinador é a segunda vítima fatal do acidente. O preparador físico Hecton Alves, que também estava no ônibus, sofreu ferimentos graves e morreu no local. VEJA MAIS [[(standard.Article) Morre técnico do Águia do Marabá 7 dias após internação por acidente no retorno da Copinha]] Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) Em nota oficial, o Clube do Remo manifestou pesar pela morte do treinador e se solidarizou com familiares, amigos e com o Águia de Marabá. O clube destacou a união e a fé como apoio neste momento de luto. “Nos unimos em oração, pedindo a Deus conforto, força e consolo aos corações de todos os envolvidos”, diz o comunicado. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O Paysandu Sport Club também se pronunciou, lamentando profundamente a perda e prestando solidariedade à família de Ronan Tyezer e ao preparador físico da equipe, que morreu ainda na noite do acidente. Em nota, o clube destacou não apenas a tragédia das vidas interrompidas, mas também o impacto humano da perda. “Além das vidas perdidas de forma trágica, o clube também se comove diante da interrupção precoce de duas carreiras, uma vez que tanto o técnico como o preparador físico viajaram cheios de alegria, motivação e sonhos para competir no principal torneio de futebol de base do Brasil”, afirmou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ronan tyezer águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27