Clubes paraenses prestam solidariedade após morte de técnico do sub-20 do Águia de Marabá

Clubes do futebol paraense usaram as redes sociais nesta quinta-feira (22) para prestar solidariedade após a confirmação da morte do técnico da equipe sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer. O treinador estava internado há sete dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Gurupi, no Tocantins, em decorrência de um grave acidente de trânsito.

Ronan Tyezer integrava a delegação do Águia de Marabá que retornava de Taubaté, em São Paulo, após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o ônibus do time se envolveu em uma colisão com um caminhão na BR-153, nas proximidades do município de Santa Rita, no Tocantins. O treinador é a segunda vítima fatal do acidente. O preparador físico Hecton Alves, que também estava no ônibus, sofreu ferimentos graves e morreu no local.

Em nota oficial, o Clube do Remo manifestou pesar pela morte do treinador e se solidarizou com familiares, amigos e com o Águia de Marabá. O clube destacou a união e a fé como apoio neste momento de luto. “Nos unimos em oração, pedindo a Deus conforto, força e consolo aos corações de todos os envolvidos”, diz o comunicado.

O Paysandu Sport Club também se pronunciou, lamentando profundamente a perda e prestando solidariedade à família de Ronan Tyezer e ao preparador físico da equipe, que morreu ainda na noite do acidente. Em nota, o clube destacou não apenas a tragédia das vidas interrompidas, mas também o impacto humano da perda.

“Além das vidas perdidas de forma trágica, o clube também se comove diante da interrupção precoce de duas carreiras, uma vez que tanto o técnico como o preparador físico viajaram cheios de alegria, motivação e sonhos para competir no principal torneio de futebol de base do Brasil”, afirmou.