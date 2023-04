Ciro Immobile sofre acidente de carro com as filhas e tem fratura exposta; vídeo

Ciro Immobile, capitão da Lazio e artilheiro do Campeonato Italiano na última temporada, sofreu um grave acidente de carro na manhã deste domingo (16) em Roma. O jogador dirigia o veículo com suas duas filhas quando colidiu com um bonde na Ponte Matteotti. Além de Immobile, outras sete pessoas ficaram feridas, incluindo suas filhas, que tiveram ferimentos leves.

Immobile sofreu fratura exposta na costela e trauma na coluna vertebral. Ele está sendo atendido no Hospital Universitário Agostino Gemelli IRCCS, onde está sob observação do professor Francesco Franceschi. Segundo a Lazio, as condições do jogador são boas.

De acordo com o jornal La Gazzetta Dello Sport, o bonde teria ultrapassado o sinal vermelho, o que teria causado o acidente. As autoridades italianas estão investigando o caso.

Immobile, que defendeu a seleção italiana na conquista da Eurocopa de 2021, está no Lazio desde 2016. O clube italiano é vice-líder do Campeonato Italiano de 2023, com 61 pontos, atrás apenas do Napoli, que tem 75.