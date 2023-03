Jogador de futebol ex-Lazio voa de carro e invade ginásio em acidente de carro; vídeo

O jogador de futebol e ex-Lazio, Sofian Kiyine (25), se envolveu em um grave acidente de carro na noite da última quinta-feira, 30 de março, em Liege, na Bélgica. O atleta dirigia em alta velocidade e seu carro voou ao sair da pista, atingindo o ginásio de uma escola. Kiyine, o único ferido no acidente, teve múltiplas fraturas mas não corre risco de morte.

VEJA MAIS

O acidente foi registrado por câmeras de segurança, que flagrou o momento que o carro de Kiyine voa e atinge o ginásio. Veja:

Segundo informações do portal DH, da Bélgica, diversas crianças que utilizavam o ginásio haviam ido para o vestiário momentos antes do acidente. O carro quebrou as chapas metálicas utilizadas como paredes do ginásio e caiu dentro da quadra, parando de lado.

Kiyine é marroquino e começou sua carreira na Bélgica, indo para o futebol italiano em 2015. Defendeu os times Chievo Verona e Salernitana até ser contratado pela Lazio, em 2019. Atualmente, defende a camisa do OH Leuven, da Bélgica.

Neste ano, Kiyine jogou 22 vezes, marcou dois gols e deu duas assistências. A polícia belga investiga as causas do acidente para saber o que motivou o jogador a andar tão rápido em uma via em que o limite de velocidade é de 55 km/h.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)