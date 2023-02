Aos 90 anos, Léo Batista sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

Lenda do jornalismo esportivo brasileiro, Léo Batista se envolveu em um acidente de trânsito nesta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro. O carro do jornalista de 90 anos se chocou contra uma motocicleta, mas não teve ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento aos envolvidos. O motociclista sofreu alguns ferimentos, mas passa bem.

Léo Batista chegou à Globo na década de 1970 e é um dos principais nomes do esporte da emissora. O jornalista ajudou a criar programas como o "Jornal Hoje" e ainda faz aparições no "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular".