Chelsea x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/05) pela Premier League Chelsea e Tottenham fazem clássico londrino pela Premier League hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 19.05.26 15h15 Nas oitavas de final, o Barcelona goleou o Newcastle e o Atlético superou o Tottenham (X/ @FCBarcelona) Chelsea x Tottenham disputam hoje, terça-feira (19/05), pela 37ª rodada da Premier League 2025/26. A partida será realizada às 16h15 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chelsea x Tottenham ao vivo? O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Chelsea vive momento delicado e não vence há sete partidas na Premier League. Os Blues ocupam a 10ª colocação, com 49 pontos, e ainda sonham com uma vaga nas competições europeias. Já o Tottenham entra em campo pressionado para evitar o rebaixamento. Os Spurs aparecem na 17ª posição, com 38 pontos, apenas dois acima da zona da degola. Uma vitória garante a permanência na elite do futebol inglês. VEJA MAIS Xabi Alonso é anunciado pelo Chelsea, assina por quatro anos e fala em lutar por títulos Arsenal sofre no fim, mas vence o West Ham e mantém vantagem na liderança da Premier League Já o West Ham, do técnico Nuno Espírito Santo, continua na zona de rebaixamento e ainda mantém chances de permanência na elite do futebol inglês. A equipe torce para uma derrota do Tottenham, que joga amanhã diante do Leeds United. O time volta a campo no domingo (17), contra o Newcastle, fora de casa Chelsea x Tottenham: prováveis escalações Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Reece James, Caicedo, Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto; Delap. Técnico interino: a definir. Tottenham: Kinský; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Udogie; Bentancur, João Palhinha, Muani, Gallagher e Mathys Tel; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou. Arbitragem de Chelsea x Tottenham Árbitro: a definir. VAR: a definir. FICHA TÉCNICA Chelsea x Tottenham Premier League Local: Stamford Bridge, Londres (Inglaterra) Data/Horário: 19 de maio de 2026, às 16h15 (de Brasília) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57