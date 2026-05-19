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Chelsea x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/05) pela Premier League

Chelsea e Tottenham fazem clássico londrino pela Premier League hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Nas oitavas de final, o Barcelona goleou o Newcastle e o Atlético superou o Tottenham (X/ @FCBarcelona)

Chelsea x Tottenham disputam hoje, terça-feira (19/05), pela 37ª rodada da Premier League 2025/26. A partida será realizada às 16h15 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x Tottenham ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea vive momento delicado e não vence há sete partidas na Premier League. Os Blues ocupam a 10ª colocação, com 49 pontos, e ainda sonham com uma vaga nas competições europeias.

Já o Tottenham entra em campo pressionado para evitar o rebaixamento. Os Spurs aparecem na 17ª posição, com 38 pontos, apenas dois acima da zona da degola. Uma vitória garante a permanência na elite do futebol inglês.

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Já o West Ham, do técnico Nuno Espírito Santo, continua na zona de rebaixamento e ainda mantém chances de permanência na elite do futebol inglês. A equipe torce para uma derrota do Tottenham, que joga amanhã diante do Leeds United. O time volta a campo no domingo (17), contra o Newcastle, fora de casa

Chelsea x Tottenham: prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Reece James, Caicedo, Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto; Delap. Técnico interino: a definir.

Tottenham: Kinský; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Udogie; Bentancur, João Palhinha, Muani, Gallagher e Mathys Tel; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Arbitragem de Chelsea x Tottenham

Árbitro: a definir.

VAR: a definir.

FICHA TÉCNICA
Chelsea x Tottenham
Premier League
Local: Stamford Bridge, Londres (Inglaterra)
Data/Horário: 19 de maio de 2026, às 16h15 (de Brasília)

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