Arsenal sofre no fim, mas vence o West Ham e mantém vantagem na liderança da Premier League Já o West Ham, do técnico Nuno Espírito Santo, continua na zona de rebaixamento e ainda mantém chances de permanência na elite do futebol inglês. A equipe torce para uma derrota do Tottenham, que joga amanhã diante do Leeds United. O time volta a campo no domingo (17), contra o Newcastle, fora de casa Estadão Conteúdo 10.05.26 14h57 Jogos por Amistoso Internacional, Séries A e B do Brasileirão e Copa Sul-Americana movimentam esta quarta-feira (23) (Reprodução / X @Arsenal) Na busca pelo título da Premier League, o Arsenal deu mais um passo importante na tarde deste domingo (10), ao derrotar o West Ham, por 1 a 0, no estádio Olímpico de Londres, pela 36ª rodada. A equipe de Mikel Arteta chegou ao gol da vitória apenas aos 37 minutos do segundo tempo, com Leandro Trossard, após assistência de Martin Odegaard. Com o triunfo, o time de vermelho depende apenas de si para confirmar o título nacional. Faltam apenas duas rodadas para o encerramento da competição, a equipe está cinco pontos à frente do Manchester City, que tem uma partida a menos. O próximo desafio acontece no dia 18 de maio, às 16h, diante do rebaixado Burnley, no Emirates Stadium. Já o West Ham, do técnico Nuno Espírito Santo, continua na zona de rebaixamento e ainda mantém chances de permanência na elite do futebol inglês. A equipe torce para uma derrota do Tottenham, que joga amanhã diante do Leeds United. O time volta a campo no domingo (17), contra o Newcastle, fora de casa. VEJA MAIS City condena atos racistas contra Semenyo e Ghéhi: 'Jamais aceitaremos qualquer discriminação' A revolta contra Semenyo veio pelos dois gols do atacante do City Sir Alex Ferguson é levado ao hospital antes de clássico entre United e Liverpool O primeiro tempo no estádio Olímpico de Londres teve domínio do Arsenal, com mais posse de bola e finalizações, mas com poucas em direção ao gol defendido por Mads Hermansen. Na chance mais clara, Riccardo Calafiori desviou de cabeça em cobrança de falta, mas Konstantinos Mavropanos tirou quase em cima da linha. O atacante argentino Taty Castellanos mandou para longe e afastou o perigo. Por outro lado, o West Ham não conseguiu grandes jogadas, mas teve a melhor oportunidade da primeira etapa nos minutos finais. Wan-Bissaka cruzou do lado direito para Castellanos, que mandou de cabeça, mas David Raya fez ótima intervenção e garantiu o placar zerado para o intervalo da partida. Na segunda etapa, ambos os clubes tiveram mais dificuldade para armar jogadas nos primeiros minutos. O time da casa teve grande oportunidade para abrir o placar nos pés de Jarrod Bowen, que invadiu a área e finalizou quase sem ângulo, mas viu Raya novamente crescer e evitar o tento da equipe. Aos 32 minutos, o português Mateus Fernandes quase conseguiu superar o arqueiro espanhol. Ele tabelou com o compatriota Pablo Felipe e chutou forte na saída do goleiro, que praticou outra grande defesa. Após as chances claras desperdiçadas pelo West Ham, o Arsenal não deu brechas e conseguiu o gol salvador aos 37 minutos. Martin Odegaard fez a tabela com Declan Rice, invadiu a área e serviu Leandro Trossard. O meia-atacante da Bélgica finalizou de primeira e fuzilou o gol defendido por Hermansen. Esse foi o 8º gol do atleta na temporada, o 6º na Premier League. Quando tudo parecia definido, o torcedor do Arsenal sofreu um gol nos últimos minutos. Com todo o time na área de ataque, o West Ham conseguiu estufar as redes com Callum Wilson. No entanto, o árbitro anulou o lance após revisão do VAR, assinalando falta de Pablo Felipe em Raya. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arsenal West Ham Premier League Manchester City COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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